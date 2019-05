Impôts : dernier jour ce jeudi pour envoyer votre déclaration de revenus papier

Le prélèvement à la source, en vigueur depuis le début de l'année, ne dispense pas de remplir sa déclaration de revenus. Si la plupart des foyers déclarent leurs revenus en ligne, certains foyers peuvent continuer à envoyer une déclaration papier. Mais ils n'ont plus que quelques heures pour le faire : la date limite est fixée à ce jeudi 16 mai à minuit.

Les foyers qui n'ont pas accès à internet peuvent utiliser le formulaire papier

60% des contribuables effectuent désormais leur déclaration en ligne, devenue en théorie obligatoire en 2019. Mais certains foyers sont dispensés de cette règle, car ils sont privés d'internet ou mal à l'aise avec l'outil. A condition de se justifier par écrit auprès de l'administration, ils peuvent toujours envoyer leur déclaration en version papier. Mais il faut donc faire vite, avant ce jeudi à minuit.

Si la situation du foyer ne justifie pas le maintien de la version papier, ou que le contribuable ne se justifie pas, ceux qui persistent à envoyer une déclaration papier risquent jusqu'à 15 euros d'amende. Une amende théorique, puisque cette année, l'administration fiscale a assuré qu'elle ferait preuve de "bienveillance".

Les dates limites pour la déclaration en ligne approchent

Comme chaque année, les contribuables qui déclarent en ligne ont donc plus de temps pour effectuer leur déclaration : mais là aussi, la date limite approche : elle est fixée au 21 mai pour les numéros de départements allant de l'Ain (01) à la Corrèze (19), au 28 mai de la Corse (20) au Maine-et-Loire (49) et au 4 juin de la Manche (50) jusqu'au département de Mayotte (976). Les contribuables recevront leur avis d'imposition entre fin juillet et début septembre.