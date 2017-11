Impôts : dernier jour ce mercredi pour payer la taxe d'habitation

Si vous payez votre taxe d'habitation par TIP, chèque ou en liquide, vous avez jusqu'à ce mercredi 15 novembre, minuit, pour la régler, tout comme la taxe sur l'audiovisuel public. Si vous payez par internet, vous avez jusqu'au lundi 20 novembre. En cas de retard, la sanction est de 10% de pénalité.

Les députés ont voté, le 21 octobre dernier, la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des Français d'ici 2020. Mais en attendant sa disparition, tous les foyers concernés doivent payer celle de 2017 ces jours-ci.

Un délai supplémentaire pour ceux qui payent en ligne

Ceux qui payent par TIP, chèque ou en liquide doivent régler au plus tard le 15 novembre à minuit. Ceux qui choisissent le paiement en ligne ont quelques jours de plus : ils doivent payer avant le 20 novembre à minuit. La contribution à l'audiovisuel public, l'ex-redevance télé, est à payer en même temps. Si vous laissez passer le délai, vous risquez une majoration de 10% pour retard.

Une taxe d'habitation qui varie de un à quatre selon les villes

La taxe d'habitation a rapporté 21,9 milliards d'euros en 2016, contre 22 milliards en 2015. Cette année, elle n'augmente que de 0,1% en moyenne dans les 41 villes françaises de plus de 100 000 habitants. La taxe foncière elle, n'augmente que de 0,3% en moyenne. Mais le montant de la taxe d'habitation n'est pas le même selon où l'on réside, puisque son taux est fixé par les communes. Conséquence, pour un logement d'une même surface, et avec les mêmes revenus, un foyer fiscal pourra payer près de quatre fois plus, selon qu'il habite à Paris ou a Argenteuil, ville où la taxe d'habitation est la plus élevée en 2017.