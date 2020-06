Impôts : derniers jours pour faire sa déclaration de revenus en Creuse

Plus quelques jours avant la date limite pour déclarer ses revenus en Creuse : le 8 juin pour les déclarations en ligne, le 12 pour le papier. On fait le point sur la campagne lancée en plein confinement et on donne quelques conseils aux retardataires creusois.

Le retour à la normale, c'est aussi de penser à payer ses impôts ! En Creuse, les contribuables ont jusqu'au lundi 8 juin pour la déclaration sur internet, et jusqu'au 12 juin pour le papier. En raison du confinement, les centres des impôts de Guéret et Aubusson n'ont pas ouvert leurs guichets, mais les Creusois ont tout de même contacté les impôts pour remplir leur déclaration.

Les appels téléphoniques aux centres des impôts creusois ont ainsi doublé depuis le début de la campagne, fin avril, confirme David Guermonprez, le directeur des finances publiques de la Creuse. "ça a démarré très fort dès le début, et la première question c'était 'peut-on venir vous voir ?'. Dans 9 cas sur 10, on a résolu les questions par téléphone." Des appels plus longs que des entretiens "en vrai", souvent pour se rassurer et vérifier que les déclarations ont été faites correctement.

Mieux vaut respecter les prochaines échéances : "Les retardataires ont tout intérêt à faire leur déclarations dans les jours qui arrivent, explique David Guermonprez. Pour les bénéficiaires de crédits d'impôt, ça permet d'être remboursé dès l'automne. Et les foyers non imposables auront l'attestation de non-imposition rapidement pour les prestations sociales."

Si vous avez encore des doutes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Tout d'abord, contacter un agent des finances publiques via la messagerie sécurisée du site des impôts. "Ils répondent sous 48h", assure David Guermonprez. Utiliser le numéro d'appel national, le 0 809 401 401, ou le centre des impôts dont vous dépendez, à Guéret et Aubusson. Il est même possible de prendre rendez-vous physiquement : "On a dégagé des plages horaires dédiées, explique le directeur des finances publiques de la Creuse. Il ne faut pas hésiter à rappeler si vous n'avez pas de réponses, nos lignes sont saturées. Plutôt avant 9h et après 11h30 par exemple."

L'année dernière, la Creuse comptait 73.500 foyers fiscaux, dont 65% étaient non-imposables.