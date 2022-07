Impôts : Eric Coquerel va lancer "une mission d'information sur la question de la fiscalité des entreprises"

Le nouveau président de la commission des Finances à l'Assemblée nationale, Eric Coquerel, a annoncé, ce vendredi sur franceinfo, le lancement "d'une mission d'information sur la question de la fiscalité des entreprises".

Le député La France Insoumise juge anormal que "les PME paient presque 25% d'impôts en France alors que les 300 plus grosses entreprises paient 17% et que des entreprises du CAC40 comme Total ne paient pas d'impôts".

Eric Coquerel demande "une plus grande justice fiscale"

Eric Coquerel s'interroge : "quand Total ou Renault nous annoncent zéro impôts sur les sociétés, soit disant parce qu'en France, ils perdent de l'argent, alors qu'ils en gagnent ailleurs, il y a quelque chose qui ne va pas".

Le député Nupes ne croit "absolument pas que Total ne fasse pas de bénéfices en France" et dénonce ces pratiques "d'optimisation fiscale, poussée très loin". Le président de la commission des Finances y voit "une des marques de fabrique de certaines entreprises du CAC40", qu'il considère comme une "zone grise" de l'optimisation fiscale.

Un procédé fiscal que dénonce l'économiste Maxime Combes, membre de l’Observatoire des multinationales.

"Il va falloir travailler pour qu'il y ait une plus grande justice fiscale et aussi pour que ça rentre de l'argent dans les caisses de l'État", souhaite Eric Coquerel.

Les multinationales du CAC 40 annoncent des bénéfices record

Le lancement de cette mission survient alors que de nombreuses entreprises du CAC 40 ont annoncé des résultats financiers record.

TotalEnergies a ainsi engrangé d'énormes bénéfices au second trimestre, profitant de la hausse des cours du pétrole et du gaz qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le groupe français a plus que doublé son bénéfice net au deuxième trimestre, à 5,7 milliards de dollars, contre 2,2 milliards au même trimestre de 2021.

D'autres groupes, tels que Airbus, Sanofi ou LVMH ont également annoncé des résultats financiers très favorables pour le premier semestre.

Le gouvernement opposé à une taxe sur les "superprofits"

Ces bénéfices massifs ont alimenté en France un débat sur l'opportunité de les taxer, comme l'Italie et l'Espagne l'ont fait.

L'Assemblée nationale a toutefois rejeté de peu samedi l'idée d'une taxe sur les "superprofits" ou "bénéfices exceptionnels" des grandes multinationales -notamment pétrolières-, malgré les protestations de la gauche et de l'extrême droite.

A la place, TotalEnergies a annoncé une remise de 20 centimes d'euros par litre de carburant à la pompe entre septembre et novembre dans toutes ses stations-service, puis de 10 centimes par litre sur le reste de l'année. Cette remise s'ajoutera aux 30 centimes de ristourne financés par le budget de l'État.