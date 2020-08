Impôts : la mise en ligne et l'envoi par courrier des avis de taxe foncière débutent ce lundi

France

Les avis de taxe foncière vont commencer à arriver dans les boîtes aux lettres et sur le site impots.gouv.fr ce lundi. Les contribuables ont jusqu'à la mi-octobre pour la régler, et cette année, il est possible de le faire dans les bureaux de tabac identifiés comme points de paiement de proximité.