Impôts : la taxe foncière augmente d'au moins 7,1%, des hausses spectaculaires dans certaines villes

C'est une surprise dont on se passerait bien, entre le retour des vacances et la rentrée scolaire : les propriétaires vont recevoir leur avis de taxe foncière à compter de ce mercredi, et peuvent déjà le consulter en ligne, sur le site des impôts , s'ils ne sont pas mensualisés. Cette année, la facture s'annonce particulièrement salée : l'impôt augmente de 7,1% au minimum, quelle que soit la ville, avec des hausses spectaculaires dans certaines métropoles, comme à Paris où il augmente de 52% en moyenne.

Ces augmentations, c'est "une très mauvaise nouvelle", s'est désolé ce mercredi sur franceinfo Christophe Demerson, le directeur de la revue "25 millions de propriétaires" et ancien président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi).

Pourquoi la taxe foncière augmente-t-elle cette année ?

La hausse est particulièrement marquée cette année en raison notamment de la suppression de la taxe d'habitation, mais aussi de l'inflation, sur laquelle sont indexées les valeurs locatives cadastrales. Ces valeurs servent de base au calcul de la taxe foncière. Pour 2023, avec l'inflation très élevée, la hausse "mécanique" est donc de 7,1% pour tous les propriétaires, contre 3,4% en 2022. Une augmentation sans précédent depuis 1986 selon l'Unpi, note franceinfo. Son ancien président, Christophe Demerson estime que cette augmentation représente "trois fois l'augmentation des loyers et trois fois l'inflation".

A cette hausse mécanique, s'ajoute le taux d'imposition voté tous les ans par les collectivités locales. Et cette année, une grande ville sur cinq de plus de 40.000 habitants, soit 19%, augmente la taxe foncière, avait affirmé David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, fin mai. Il faut dire que l'impôt local est devenu l**'un des seuls leviers fiscaux encore à disposition des maires** depuis la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

52% à Paris, 25% à Grenoble, 16% à Limoges : une explosion dans certaines villes

La hausse est spectaculaire dans certaines villes : +52% à Paris, mais aussi 25% à Grenoble, 16% à Limoges , ou 23% à Coulaines près du Mans.

L'ancien président de l'Unpi accuse "certains maires de ne pas jouer le jeu". "Dans des villes où il y a plus de locataires que de propriétaires, c'est facile de faire exploser les compteurs et de faire open bar sur les taxes", critique Christophe Demerson. Pour lui, certaines communes se mettent à "taxer à outrance les propriétaires", et de citer Paris en exemple.

Une "très mauvaise nouvelle" pour les propriétaires

Christophe Demerson estime donc que cette forte hausse est une "très mauvaise nouvelle à la fois pour les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs et pour les investisseurs". Il la juge "dangereuse pour les propriétaires des classes moyennes" qui, selon lui, "ne pourront pas conserver leur bien".

L'ancien président de l'Unpi en appelle "aux élus locaux", mais aussi "au ministre de l'Économie" Bruno Le Maire, et réclame l'encadrement "des taxes foncières". "C'est plus que nécessaire d'encadrer les impôts fonciers", insiste-t-il.