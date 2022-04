Impôts : la taxe foncière va bien augmenter à Marseille

La Ville de Marseille confirme que la part communale de la taxe foncière va augmenter de 14% cette année. Cela devrait coûter en moyenne dix euros de plus par mois au propriétaires marseillais. Une des raisons invoquées : la hausse des dépenses d'énergie, à hauteur de 12 millions par an.

12 millions d'euros supplémentaires en dépenses d'énergie

Ainsi, ce sont "12 millions d'euros supplémentaires par an calculés par nos services, en dépenses d'électricité, de carburant ou de chauffage", explique Joël Canicave, l'adjoint du budget à la Ville de Marseille, "et la hausse du point d'indice, à laquelle nous sommes favorables, c'est une vingtaine de millions d'euros en plus (...) si on veut mener les politiques publiques pour lesquelles on a été élus (...) il faut augmenter le taux de taxe foncière car c'est le seul et dernier levier qui reste aux communes".

En tout ville de Marseille devra compenser 50 millions d'euros de dépenses supplémentaires mais elle assure que ce sera la seule augmentation d'impôt jusqu'à la fin de la mandataure, en 2026.