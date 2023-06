Impôts : le directeur des finances publiques en Dordogne vous rencontre personnellement

Didier Bianchini, directeur des Finances Publiques en Dordogne rencontre les usagers ce lundi 12 et ce mardi 13 juin

C'est un exercice inédit pour un directeur des Finances publiques, Didier Bianchini reçoit les Périgourdins qui le souhaitent, dans son bureau, pour expliquer "où partent les impôts prélevés". Après une première rencontre ce jeudi, deux autres sont prévues, ce lundi 12 et ce mardi 13 juin, à la cité administrative à Périgueux, entre 10h et 11h.

Ces rencontres interviennent dans le cadre d'un souhait du gouvernement pour "plus de transparence et plus de pédagogie" pour expliquer aux Français comment est utilisé l'argent public. Pour l'occasion, un site internet "en avoir pour mes impôts" a été lancé. Le directeur des Finances Publiques estime que "les Périgourdins sont en perte de repères, notamment depuis la crise sanitaire".

Tous concernés par l'impôt

Selon Didier Bianchini, tout le monde paye des impôts. En Dordogne, seuls 63% des foyers payent l'impôt sur le revenu mais "il y a la TVA que vous payez chaque fois que vous achetez quelque chose ou encore la CSG, il ne faut pas stigmatiser ceux qui ne versent pas l'impôt sur le revenu". L'argent récolté par les impôts en Dordogne ne couvre pas l'intégralité des dépenses pour la santé, l'école ou encore les routes, car il n'y a pas non plus dans le département, de "gros contributeurs comme de grandes entreprises". Les dépenses supplémentaires sont compensées parce que l'argent récolté en Dordogne et dans les autres départements part dans un "pot commun" ensuite redistribué.

La majorité des "prélèvements obligatoires" (impôts sur le revenu, CSG, TVA...) servent à financer la protection sociale : "Sur 1.000 euros de dépenses publiques, il y en a plus de 570 qui vont à la protection sociale, plus de 250 pour les retraites, plus de 200 pour la santé".

