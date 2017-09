Impôts locaux : le ras-le-bol de la population du Nebbiu et de la Conca d'Oru

Les habitants du Nebbiu et de la Conca d'Oru dénoncent une augmentation des impôts locaux, selon eux, anormalement élevée cette année. Des augmentations pouvant aller jusqu'à de 250 % par rapport à l'année dernière. Un collectif s'est créé, les maires se justifient.

Trop, c'est trop. Un collectif de contribuables du Nebbiu et de la Conca d'Oru fustige une augmentation vertigineuse de la fiscalité locale. Des augmentations pouvant atteindre 250 % par rapport à l'année dernière, en particulier sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Ce collectif, créé en début de semaine, regroupe déjà plus de 200 riverains. Il évoque une situation de détresse financière et sociale pour des centaines de ménages, "une catastrophe fiscale". Ils demandent aujourd'hui des comptes aux élus de l'intercommunalité. Jacques Coppi, le président du collectif des contribuables du Nebbiu et de la Conca d'Oru...

"Ma taxe sur les ordures ménagères est passée de 230 à 595 € !", Jacques Coppi

Pour beaucoup, cette hausse des impôts est la conséquence d'une dette provenant de l'ancienne communauté de communes du Nebbiu. Une thèse rejetée par l'ancien président et actuel maire d'Oletta, Jean-Pierre Leccia..

"La responsabilité n'incombe pas à l'ancienne gouvernance de la communauté de communes, mais à l'actuelle", Jean-Pierre Leccia

Des accusations que n'accepte pas Claudy Olmeta, le maire de Saint-Florent et actuel président de la communauté du Nebbiu-Conca d'Oru.

