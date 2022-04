Impôts : où trouver de l'aide dans le Puy-de-Dôme pour sa déclaration de revenus ?

Dans le Puy-de-Dôme, 387.319 foyers ont l'an dernier déclaré leurs revenus, sachant que moins de la moitié (44,7%) étaient au final imposable. Cette déclaration reste indispensable pour tous, même si vous ne payez pas d'impôts, car elle conditionne l'obtention d'aides. On vous demandera un avis de non-imposition pour accéder à certaines prestations ou tarifs sociaux.

Une déclaration qui se fait obligatoirement en ligne, sauf si vous prouvez que vous n'avez pas d'accès Internet. L'an dernier, 85% des foyers puydômois ont déclaré en ligne.

Dans le Puy-de-Dôme, 41 points d'accueil de l'administration fiscale

Dans le meilleur des cas, votre déclaration est préremplie avec vos revenus, rien à ajouter ni à corriger, elle est validée automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire. En 2021, cette déclaration automatique s'est appliquée à 26,4 % des contribuables du Puy-de-Dôme.

Si vous avez besoin d'aide, le premier réflexe reste le téléphone : 0809 401 401. Gare à d'autres numéros qui pourraient cacher des escroqueries. L'administration fiscale assure qu'au bout du fil, il n'y a ni sous-traitant, ni plateforme d'appel privée mais bien des agents de impôts, qui pourront même vous guider en direct dans votre espace particulier en ligne.

Et pour un entretien, en face à face avec un agent ? Dès la page d'accueil du site internet des impôts, un bouton gris, en haut à droite vous permet de prendre rendez-vous pour éviter les files d'attente dans les centres des impôts.

Loin des villes, certains déplorent la fermeture de nombreuses trésoreries ces dernières années. "Nous nous sommes réorganisés", reconnaît Christelle Moreau, directrice du pôle animation des réseaux à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, mais outre les centres des impôts toujours existant, "nous avons 41 points d'accueil, via les espaces France services, ou dans des mairies." Les agents de l'administration fiscale vous y attendent, avec ou sans rendez-vous et proposent également des visio-conférences.

Sur les deux mois de la déclaration de revenus, 338 demi-journées de permanence sont déjà programmées à travers le département, avec des ordinateurs à disposition. Une assistance qui intéresse autant les seniors que des jeunes, très à l'aise, eux, avec le numérique mais beaucoup moins avec l'administratif.

Les habitudes ont aussi changé, "avec un effet confinement", de plus en plus de personnes ont utilisé le téléphone. "Autant on a une diminution des accueils physiques, autant on voit augmenter les questions qui nous arrivent via la messagerie sécurisée", détaille Christelle Moreau. L'an dernier les centres des finances publiques du Puy-de-Dôme ont accueilli 27 270 personnes, un chiffre en baisse.

Vous avez maintenant jusqu'au 8 juin pour télédéclarer dans le Puy-de-Dôme, 24 mai pour l'Allier et le Cantal et le 31 mai pour la Haute-Loire. 19 mai pour ceux qui ne peuvent pas déclarer en ligne et sont restés au papier.