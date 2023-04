Impôts : quelles nouveautés cette année dans le Finistère ?

La campagne de déclaration d'impôts sur les revenus de 2022 est lancée. Dans le Finistère, cela concerne 541.000 foyers fiscaux. L'an dernier, 88 % d'entre eux ont déclaré leurs revenus en ligne ou de manière automatique. Si les données préinscrites sont exactes, la déclaration sera automatiquement validée sans modification. Il vous suffit alors de cliquer sur "déclarer en ligne" ou de renvoyer votre déclaration papier. Parmi ceux qui sont imposables, 149.828 foyers fiscaux sont concernés par le versement d'une avance sur les réductions et/ou crédits d'impôts. Cela représente en moyenne 480 euros par foyer fiscal finistérien.

ⓘ Publicité

Quelles nouveautés ?

Il y a des nouveautés cette année. D'abord la suppression définitive de la taxe d'habitation sur la résidence principale et la fin de la contribution à l'audiovisuel public. En 2022 et 2023, les pourboires sont exceptionnellement exonérés. Autre exonération, les heures supplémentaires ou complémentaires : le plafond est porté de 5.000 à 7.500 euros. Pour les salariés du privé, et de manière temporaire, la monétisation des jours de repos ou de RTT acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 est exonérée d'impôt, dans la limite de 7.500 euros.

Pour les familles, le plafond de dépenses du crédit d'impôt pour les frais de garde des enfants de moins de 6 ans de 2.300 à 3.500 euros par enfant. Pour ceux qui utilisent beaucoup leur voiture, le barème kilométrique est revalorisé à 5,4 % pour la déclaration des frais réels. Enfin, pour les salariés qui télétravaillent, les allocations versées par l'employeur pour les frais de télétravail restent exonérés d'impôt sur les revenus dans la limite de 2,5 euros par jour de télétravail.

Calendrier

Vous avez jusqu'au 22 mai pour le dépôt de la déclaration papier, jusqu'au 1er juin pour la déclaration en ligne . Dans le Finistère, 55 % des foyers fiscaux ne sont pas imposables.