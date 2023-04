Impôts : quels outils pour vous aider à remplir votre déclaration?

C'est une formalité pour certains, une angoisse pour d'autres. La déclaration en ligne des impôts a débuté le 13 avril dernier, et sa version papier va bientôt arriver dans vos boites aux lettres. Vous aurez ensuite jusqu'au 22 mai pour envoyer la version papier, et jusqu'au 1er juin pour compléter votre déclaration en ligne.

Des aides en lignes...

Avec des nouveautés cette saison, comme la déclaration d'occupation des biens pour les propriétaires , et qui s'effectue en ligne. Attention, en revanche, si vous faites votre déclaration par courrier, il faudra entrer en contact avec le centre des impôts le plus proche. Un nouveau formulaire qui peut être une source d'interrogations, d'inquiétude aussi.

En cas de questions, il y a bien sûr le site impots.gouv , via une messagerie sécurisée. Par téléphone également avec un numéro unique, le 0809 401 401, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, plus de 20 000 agents sont mobilisés pour répondre à vos interrogations.

... Et dans 26 communes de Loire

Mais il y a aussi et surtout l'accueil physique. "Cette année, avec les maisons France Services [ L'annuaire est à retrouver ici ], qui sont déployées sur le département, et quatre mairies dans lesquelles nous seront présents, plus nos centres des finances publiques, Nous seront au total dans 26 communes du département, sur la totalité de la durée de la campagne, au service des contribuables ligériens", détaille Francis Pareja, l'administrateur général à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire.

Un renforcement sur le terrain, et ce malgré une baisse sensible de la fréquentation due au Covid 19. "Il y a eu un renversement sur les dernières années, à cause notamment du confinement, on a de moins en moins d'accueil physique, et de plus en plus d'accueil téléphonique ou via messagerie", analyse Francis Pareja. "Mais même si nous constatons moins de besoins d'accueil en physique de la part des contribuables ligériens, nous serons toujours là à leurs côtés, et au plus près, puisque dans les France Services, ce sont les agents du service des impôts des particuliers qui se déplace."

L'an passé, 42 000 appels , 22 000 échanges via la messagerie sécurisée ont été effectuées, soit une hausse de +113%. En revanche, l'accueil en agence est passé de 46 685 en 2019 à 33 703 en 2022.