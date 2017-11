Impôts : qui paie l'ISF en Dordogne ?

L'administration fiscale vient de publier la liste des communes de plus de 20.000 habitants dans lesquelles plus de 50 ménages paient l'ISF. L'occasion de se pencher sur le nombre de foyers soumis à cet impôt sur la fortune en Dordogne.

Après 28 ans d'existence, l’impôt sur la fortune va disparaître l'an prochain. Il sera remplacé le 1er janvier par l’impôt sur la fortune immobilière. Avant cette disparition, l'administration fiscale vient de dévoiler la liste des communes de plus de 20.000 habitants qui comptent plus de 50 ménages soumis à l'I.S.F. en 2016. Sans surprise c'est à Paris que sont concentrés les plus gros patrimoines. En Dordogne, les chiffres sont plutôt stables.

Concentration autour de Bergerac, Périgueux et Sarlat

En 2016, 1.179 foyers Périgourdins ont payé l'I.S.F. soit 17 de plus qu'en 2015. Si on s’intéresse de plus près à la répartition de ces foyers dans le département, on se rend compte que les patrimoines les plus importants se trouvent d'abord en Bergeracois et à Périgueux avec plus de 560 foyers soumis à l’impôt sur la fortune dans ces deux zones. Dans le Sarladais, ils étaient près de 190. Une soixantaine dans le Nontronnais et moins de 90 dans le Ribéracois.

En 10 ans, le nombre de foyers imposés à l'ISF a baissé

Ces ménages ont déclaré entre 1,3 millions et 2,5 millions d'euros de patrimoine. Rien qu'à Bergerac le patrimoine moyen déclaré est d'un peu plus de deux millions. Il atteint les 2,2 millions pour Périgueux pour des Périgourdins qui paient en moyenne 9.000 euros d'euros dans la capitale périgourdine contre 6.300 dans la cité de Cyrano, bien en-dessous de la moyenne nationale. Sur 10 ans on constate que les plus aisés d'entre nous se sont enrichis, mais ils sont beaucoup moins nombreux (177 à Bergerac et 175 à Périgueux).

En comparaison avec les autres villes de Nouvelle-Aquitaine de même taille comme Agen ou Mont-de-Marsan, Périgueux et Bergerac sont dans la moyenne. En revanche, à Biarritz, on compte plus de 500 foyers soumis à l'ISF.