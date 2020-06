Impôts : si vous déclarez vos revenus sur papier, c'est le dernier jour pour envoyer votre déclaration

Pour la majorité des contribuables, qui déclarent en ligne, le délai pour déclarer ses revenus a expiré. La limite pour les derniers départements concernés expirait ce jeudi soir à minuit. La déclaration en ligne est désormais obligatoire pour tous les usagers qui ont un accès à internet.

Mais si vous faites partie de ceux qui déclarent encore leurs impôts sur papier, vous avez jusqu'à ce vendredi soir, minuit, pour faire parvenir votre déclaration à l'administration par voie postale. La date limite est la même pour les résidents français à l'étranger qui déclarent sur papier.

Qui peut déclarer sur papier ?

La déclaration en ligne est obligatoire pour tous ceux qui disposent d'un accès à internet dans leur résidence principale. Cependant, vous pouvez continuer à envoyer votre déclaration sur papier dans les cas suivants :

Vous n'avez pas d'accès à internet dans votre résidence principale

Vous avez un accès à internet chez vous, mais vous estimez ne pas être en mesure de déclarer vos revenus en ligne

A noter que si vous avez déclaré vos revenus en ligne dans une maison des services publics l'an dernier, vous êtes considérés comme déclarant en ligne. Depuis le 11 mai, les maisons des services publics accueillent à nouveau le public, et assurent l'assistance pour la déclaration en ligne. Mais si vous ne pouvez pas vous déplacer dans l'un de ces lieux et si vous ne vous sentez pas apte à déclarer en ligne, vous pouvez contacter votre centre des Finances publiques pour demander l'envoi, à titre exceptionnel, d'une version papier de votre déclaration pré-remplie par courrier postal.

Vérifiez votre déclaration, même avec le prélèvement à la source

Depuis 2019, avec le prélèvement à la source, le paiement des impôts sur le revenu s'adapte à l'évolution des revenus et de la situation au cours de l'année. Mais il est toujours nécessaire de déclarer ses revenus pour faire le bilan de l'année qui s'est écoulée et bénéficier, le cas échéant, d'un remboursement, ainsi que pour mettre à jour le taux de prélèvement à la source.

Accueil physique possible sur rendez-vous dans les centres des impôts

En raison de l'épidémie de coronavirus et du confinement, les contribuables ont bénéficié d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, mais sans possibilité d'aller dans leur centre des impôts. En contrepartie, la direction générale des finances publiques a renforcé ses moyens humains et techniques pour accompagner, par téléphone et mail, les contribuables qui en auraient besoin. Un accueil physique peut être proposé, mais uniquement sur rendez-vous et en cas de réelle nécessité, lorsqu'un contact téléphonique avec le centre des finances publiques ne permet pas de résoudre la situation.

Des "instructions de bienveillance et de mansuétude"

Outre le décalage d'un mois pour effectuer sa déclaration, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a dit avoir donné des "instructions de bienveillance et de mansuétude" sur d'éventuels retards dans certains territoires.