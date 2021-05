Impôts : si vous habitez les départements 20 à 54, vous avez jusqu'à mardi soir pour déclarer vos revenus

Si les contribuables qui déclarent toujours leurs impôts en version papier avaient jusqu'au jeudi 20 mai, minuit pour déclarer leurs revenus 2020, ceux qui déclarent en ligne ont un peu plus de marge, mais il ne faut plus tarder. Les contribuables résidant dans la zone 1, soit les départements numérotés de 01 à 19 (de l'Ain à la Corrèze), et ceux qui résident à l'étranger avaient jusqu'au mercredi 26 mai, à minuit, pour déclarer leurs revenus en ligne. Si vous habitez dans les départements numérotés de 20 (Corse du Sud et Haute-Corse) à 54 (Meurthe-et-Moselle) vous avez jusqu'à ce mardi 1er juin, minuit.

Le calendrier des déclarations en ligne

26 mai 2021 : départements n° 01 à 19 et non-résidents

1er juin 2021 : départements n° 20 à 54

8 juin 2021 : départements n° 55 à 976

Les frais liés au télétravail exonérés d'impôts

Cette année, plusieurs nouveautés, liées à la crise sanitaire, ont été mises en place.

Les frais engendrés par le télétravail, très pratiqué en 2020 avec la pandémie de coronavirus, peuvent être exonérés d'impôts. Si votre employeur vous a versé une allocation spécifique, elle n'est pas imposable, dans une limite de 2,50 euros par jour, soit 550 euros pour l'année. Si vous n'avez pas touché de prime spécifique, vous pouvez aussi détailler vos frais réels liés au télétravail, pour que les sommes correspondantes soient exonérées.

Prime Covid et prime Macron défiscalisées

La prime Covid, reçue par certains salariés sur le front lors du premier confinement, comme dans les hôpitaux et les administrations, est exonérée jusqu'à 1.500 euros.

Si vous avez touché la prime Macron pour le pouvoir d'achat, sachez qu'elle n'est pas imposable, dans la limite de 1.000 euros.