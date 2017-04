Impôts sur le revenu : la déclaration en ligne devient obligatoire pour certains foyers

Dès ce mercredi, il est possible de déclarer ses revenus en ligne. Cette année, la déclaration via internet est obligatoire pour tous les foyers dont les revenus sont supérieurs à 28.000 euros par an. Dès janvier, l'impôt sera prélevé à la source.

Le service de déclaration des revenus en ligne ouvre ce mercredi 12 avril. Selon leur département, les contribuables ont jusqu'à fin mai ou début juin pour déclarer ses revenus. De plus en plus de contribuables sont obligés de déclarer leurs impôts sur internet.

La déclaration en ligne obligatoire au-dessus de 28.000 euros par an

Cette année, tous les foyers dont les revenus sont supérieurs à 28.000 euros sont obligés de les déclarer via internet. L'an prochain, le seuil de revenus tombera à 15.000 euros. Au final, en 2019, tous les contribuables devront utiliser internet, quels que soient leurs revenus. Mais ceux qui seraient dans l'impossibilité de déclarer leurs revenus en ligne, comme les personnes âgées qui n'ont pas d'accès à internet ou les familles qui habitent en zone rurale où le réseau passe mal, peuvent continuer à déclarer sur papier. Mais pour cela, ils doivent le faire savoir à l'administration. Ceux qui n'ont pas d'excuses sont passibles d'une amende forfaitaire de 15 euros, mais elle ne sera réclamée qu'à partir de la deuxième année de non-respect de cette consigne, explique LCI.

L'impôt prélevé directement sur les salaires dès l'an prochain

Autre particularité cette année, l'administration fiscale calculera, à partir des déclarations de revenus, le taux de prélèvement qui sera appliqué directement sur les salaires et les pensions de retraites dès janvier 2018, comme l'explique Le Figaro. En clair, si la réforme du prélèvement à la source n'est pas retoquée par le prochain gouvernement, à partir de l'an prochain, l'impôt sur le revenu sera prélevé automatiquement sur votre fiche de paie et y apparaîtra clairement.

#vidéo En janvier 2018, avec le prélèvement à la source, l'impôt s'adapte à votre vie. Pour en savoir + > https://t.co/DZsWkFhIYZ pic.twitter.com/TU4W8lqsWu — FinancesPubliquesFr (@dgfip_officiel) April 7, 2017

Une majoration de 10% en cas de retard

Les contribuables qui dépassent la date limite pour déclarer leurs revenus risquent, comme les années précédentes, de se voir appliquer une majoration de leur impôt de 10%.