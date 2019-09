Impôts sur le revenu, taxe d'habitation : qui doit payer quoi en Limousin

Limousin, France

Vous avez reçu votre avis d'imposition sur les revenus de 2018 cet été et vous recevez en ce moment même, ou allez recevoir dans les prochaines semaines votre taxe d'habitation. Même si le principe général veut qu'on ne paie pas d'impôts sur les revenus de 2018, dite "année blanche" il y a quelques exceptions tandis que la taxe d'habitations, elle, continue de baisser.

Pourquoi restent-il des sommes à payer sur l'avis d'imposition des revenus de 2018 ?

Sur certains avis d'impôts des sommes restent dues. Cela concerne 7% des foyers fiscaux en Haute-Vienne, un peu plus de 10 000 en Corrèze, une minorité de personnes donc, et des cas très précis.

Les revenus exceptionnels de 2018

Il y a tout d'abord des impôts sur les revenus exceptionnels de 2018. Ceux qui ne se renouvellent pas d'une année à une autre. Si vous avez, par exemple, touché une prime de licenciement ou de départ à la retraite l'an passé, celles-ci sont imposables.

indemnités de licenciement

indemnités de départ à la retraite

indemnités de changement de résidence

monétisation des droits d'un CET (Compte Epargne Temps) excédant 10 jours

les retraites servies sous forme de capital

L'avance versée en début d'année au titre des crédits d'impôts

Il y a également l'avance que vous avez perçue en début d'année sur vos crédits d'impôts. Cette avance se basait sur votre déclaration précédente, donc la situation de 2017. Au printemps, lorsque vous avez réalisé votre nouvelle déclaration de revenus, les services des finances publiques ont réévalué votre situation et si l'avance vous a été versée à tord, vous devez rembourser le trop perçu.

Cette réévaluation est en revanche une bonne nouvelle pour 1/3 des foyers fiscaux de la Haute-Vienne et près de 40 000 en Corrèze qui, eux, n'ont pas perçu la totalité d'un crédit d'impôts. Le complément va leur être versé, ou bien, le cas échéant, déduit directement des impôts sur les revenus exceptionnels de 2018.

Où et quand payer ?

C'est à vous de régler directement et en une seule fois. Il n'y aura pas de prélèvement automatique. En revanche quel que soit le mode de paiement que vous choisissez, la somme sera débitée le 26 septembre.

- Vous avez jusqu'à ce lundi soir pour vous rendez aux finances publiques

- Vous avez jusqu'au 21 septembre si vous optez pour le paiement sur internet.

La taxe d'habitation baisse de nouveau.

Autre bonne nouvelle, le dégrèvement de la taxe d'habitation. Le gouvernement a acté sa baisse progressive. Cette année c'est la deuxième étape avec un dégrèvement de 65% .

Attention toutefois :

Cela ne concerne que les résidences principales

Le dégrèvement est sous conditions de ressources

La contribution à l'audiovisuel public en est exclue

Si on fait les comptes, 110 000 contribuables Haute-Viennois vont économiser en moyenne 392 euros sur la taxe d'habitation 2019. En Corrèze, l'économie est un peu plus faible, 295 euros en moyenne et elle concerne presque 72 000 foyers.

Cela peut varier du simple au double et même plus suivant où vous habitez puisque les collectivités ont la main sur une partie du taux d'imposition.

Où et quand payer ?

De ce côté là rien ne change. La date de paiement est fixée au 15 novembre prochain .

Autres changements

Le taux de prélèvement à la source sur vos revenus 2019 a été lui aussi réévalué. Jusqu'ici il était appliqué en fonction de votre déclaration précédente, celle de 2018 sur les revenus de 2017. Un nouveau taux est appliqué depuis ce mois-ci ( août dans certains cas) d'après les derniers revenus que vous avez déclarés.

Désormais il est obligatoire de payer en ligne oupar prélèvement si le montant de votre impôts est supérieur à 300 euros. Trois solutions s'offrent à vous : paiement directement sur le site impôts.gouv.fr ou le prélèvement à échéance ou mensuel.