Impôts: tout savoir pour faire sa déclaration en ligne

La campagne de déclaration d’impôt est lancée. Les contribuables d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor ont jusqu'au 30 mai pour déclarer leurs revenus en ligne (17 mai pour les déclarations papier). Dans le Morbihan; ils ont jusqu'au 6 juin.

Comme chaque année, les contribuables doivent remplir leur déclaration de revenus. Selon les départements, les dates limites changent. Ainsi en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes d'Armor, on peut remplir sa déclaration sur internet jusqu'au 30 mai. Si on le fait encore sur papier, c'est jusqu'au 17 mai. Dans le Morbihan, les contribuables ont jusqu'au 6 juin. Cette année encore, le Trésor Public incite à faire sa déclaration en ligne.

Ouverture du service de déclaration par internet sur https://t.co/cG8oj2jDrj le 12 avril https://t.co/wr9PaVaT4c pic.twitter.com/mSx8KOFrkv — service-public.fr (@servicepublicfr) April 10, 2017

Qui doit faire sa déclaration en ligne?

Les contribuables qui ont un revenu de référence supérieur à 28 000 euros doivent désormais faire leur déclaration de revenu sur internet. L'an prochain, ce chiffre baissera encore à 15 000 euros de revenus de référence avant que la totalité des contribuables soient concernés. Selon Yannick Philouze, responsable de la division des particuliers à la direction régionale des finances publiques de Bretagne, il y a plusieurs avantages à cette déclaration en ligne. "Déjà elle permet d'avoir plus de temps, car les dates limites sont repoussées, notre site internet permet aussi d'avoir des aides aux calculs des frais réels ou des revenus fonciers, enfin on obtient immédiatement un avis de situation déclarative".

De l'aide pour ceux qui n'ont pas internet ou ne maîtrisent pas l'outil

En Ille-et-Vilaine, plus de la moitié des contribuables (52,57 %) ont fait en ligne l'an dernier, un taux qui progresse chaque année puisqu'ils étaient environ 289 000 à opter pour la déclaration en ligne en 2016, contre 168 000 cinq ans plus tôt. Pour ceux qui n'auraient pas un accès à internet chez eux ou ceux qui ne maîtrisent pas l'outil, "les services des impôts mettent en place des espaces avec des agents pour aider les contribuables" explique Yannick Philouze.

Nouveautés 2017

Cette déclaration des revenus pour 20147 comporte plusieurs nouveautés. Déjà elle prépare le passage au prélèvement de l'impôt à la source avec des informations administratives et bancaires à confirmer. Il y a aussi des réductions d'impôts pour les ménages les plus faibles. Enfin "la fiscalité sur la transition énergétique concerne désormais les chaudières à haute performance énergétique", explique le responsable de la division des particuliers à la direction régionale des finances publiques de Bretagne.