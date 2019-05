Impôts : vous habitez les départements 1 à 19, c'est le dernier jour pour la déclaration en ligne

Obligatoire depuis le 1er janvier 2019, sauf cas exceptionnels, la télédéclaration des revenus est possible depuis le 10 avril. Si déclarer en ligne permet de bénéficier d'un délai supplémentaire, les dates limites, échelonnées en fonction du numéro de département, approchent.

Les contribuables installés dans les départements allant de l'Ain (01) à la Corrèze (19) ont jusqu'à ce 21 mai minuit pour compléter les documents sur internet. Le délai est fixé au 28 mai pour ceux qui résident dans les départements compris entre la Corse (20) et le Maine-et-Loire (49) et au 4 juin pour ceux compris entre la Manche (50) et Mayotte (976).

[⚠️ Rappel #impôts] J-1 pour les départements 01 à 19 et les non-résidents pour déclarer en ligne ➡️ https://t.co/hFQfCqPyMS Toutes les dates ici ⤵️ #IR2019#calendrierpic.twitter.com/mPPNYeJLcn — FinancesPubliquesFr (@dgfip_officiel) May 20, 2019

Une assistance téléphonique gratuite

Depuis le 16 mai, un service d'assistance téléphonique gratuit a été mis en place par l'Ordre des experts-comptables pour aider les contribuables à remplir leur déclaration. Baptisé "allô impôt", ce service permet aux personnes qui le souhaitent de bénéficier d'une assistance par téléphone via numéro vert : 0.800.06.54.32. Il est opérationnel jusqu'au 22 mai inclus, de 09h00 à 18h00. Une aide bienvenue pour certains contribuables. À Grenoble par exemple, ils sont nombreux à se rendre dans les centres d’impôts pour demander de l'aide avant de remplir leur déclaration en ligne.

#IR2019 📄Fiches pratiques déclaration des revenus : dois-je déclarer mes revenus cette année et quand ? Comment trouver de l'aide pour déclarer en ligne (ouverture du service le 10 avril) ? Qu'est-ce qu'un revenu exceptionnel ? 💡Toutes les réponses ici > https://t.co/j2LmOqrkLYpic.twitter.com/XcuWtYzMQv — FinancesPubliquesFr (@dgfip_officiel) April 9, 2019

Les avis d'imposition arriveront dans les boites aux lettres entre fin juillet et début septembre.