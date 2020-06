Impôts : vous habitez les départements 1 à 19, c'est le dernier jour pour la déclaration des revenus en ligne

Comme chaque année, les contribuables français doivent déclarer leurs revenus. En 2020, la période de déclaration s'étale sur la première quinzaine du mois de juin. Pour les contribuables qui résident dans les départements 01 à 19 mais aussi les non-résidents, la date limite pour déclarer en ligne a été fixée à ce jeudi 4 juin 2020 à 23h59.

Vérifiez votre déclaration, même avec le prélèvement à la source

Depuis 2019, avec le prélèvement à la source, le paiement des impôts sur le revenu est facilité et s'adapte à l'évolution des revenus et de la situation au cours de l'année. Il est cependant toujours nécessaire de déclarer ses revenus en ligne pour faire le bilan de l'année qui s'est écoulée et bénéficier, le cas échéant, d'un remboursement, ainsi que pour mettre à jour le taux de prélèvement à la source.

En raison de l'épidémie de coronavirus et du confinement, les ont bénéficié d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, mais sans possibilité d'aller dans leur centre des impôts. En contrepartie, la direction générale des finances publiques (DGFip) a renforcé ses moyens humains et techniques pour accompagner, par téléphone et mail, les contribuables qui en auraient besoin.

La déclaration sur papier doit se faire d'ici le 12 juin

Pour les contribuables qui résident dans les départements 20 à 54 (et en Corse), la date limite a été fixée au lundi 8 juin 2020 à 23h59. Enfin, les contribuables qui résident dans les départements 55 et jusqu'au 974/976 (outre-mer), ont jusqu'au jeudi 11 juin 2020 à 23h59 pour déclarer en ligne. Les foyers qui remplissent encore leur déclaration sur papier ont jusqu'au 12 juin pour faire parvenir par courrier leur déclaration à l'administration fiscale.

Outre le décalage d'un mois pour effectuer sa déclaration, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a dit avoir donné des "instructions de bienveillance et de mansuétude" sur d'éventuels retards dans certains territoires.