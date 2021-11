Inauguration de l'éco quartier Nouvel'R sur Nice ouest : place à la verdure

L'éco quartier Nouvel'R a été inauguré dans le Grand Arénas à l'ouest de Nice. Plusieurs bâtiments avec 43 logements, 135 chambres étudiantes, 200 chambres d'hôtel, 137 studios, 6 restaurants et brasseries et des bureaux construits autour d'une place avec des arbres en pleine terre. Un quartier qui dans quatre mois va accueillir la nouvelle gare ferroviaire qui sera reliée au tramway, à l'aéroport et à une gare routière souterraine pour les bus.

Fini le quartier mort le soir et les week-ends

" Il fallait de la vie et de la diversité avec des logements et des étudiants autour des bureaux déjà existants" explique le promoteur Jean-Pascal Campion de la SOGEPROM. :"On a voulu faire un quartier utilisé nuit et jour, les week-ends, toute l'année pour permettre à des générations différentes de se retrouver autour des cafés, des commerces et des restaurants".

Bientôt une gare ferroviaire, un théâtre ...

Christian Estrosi le maire de Nice, qui a inauguré le site, a annoncé "l'inauguration dans quatre mois d'une nouvelle gare ferroviaire qui permettra aux voyageurs venus de l'est ou de l'ouest de venir prendre directement un avion sur l'aéroport . Une gare ferroviaire couplée au tramway doublée par la suite d'une gare souterraine pour les bus. Des pistes cyclables. (..)Et au premier semestre 2022 la livraison également sur cette zone d'un nouveau théâtre."

Des espaces en terre pleine

Les nouveaux quartiers ont "balayé les dalles de béton pour de la terre pleine, cela permet ici d'absorber les pluies orageuses,, on désimperméabilise" souligne l'architecte en charge du projet, François Leclercq. "Autre particularité : le retour des balcons et terrasses sur les façades ensoleillées pour faire du relief et de l'ombre." Ce qui tranche avec les façades en verre des bureaux du quartier autour. Il ajoute "Cela n'a pas été facile de gérer un chantier au temps du Covid.

Nouvel'R a été récompensé par la Pyramide d'argent en 2020 la plus haute distinction régionale décernée par la Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Côte d'Azur.

Nouvel'R éco quartier sur l4arénas à Nice ouest © Radio France - Violaine ILL

Noubel'R Eco quartier à l'Arénas sur Nice Ouest © Radio France - Violaine ILL