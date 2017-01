Inauguration de l'hôpital d'Orléans : le gouvernement pris à partie par les soignants

La visite du Premier Ministre Bernard Cazeneuve et de sa Ministre de la Santé Marisol Touraine lors de l'inauguration du Nouvel Hôpital d'Orléans n'a pas permis de dissiper le malaise exprimé par le personnel hospitalier. Retrouvez ici les discours et les réactions

Une assez longue visite des services, les urgences pédiatriques, l'imagerie, puis la chirurgie ambulatoire, quelques échanges avec les médecins, Bernard Cazeneuve le Premier Ministre avait répondu à l'invitation de la direction du Nouvel Hôpital d'Orléans, pour inaugurer le bâtiment, plus d'un an après son ouverture. Il a croisé au passage des infirmières anesthésistes en grève, pour une meilleure reconnaissance de leur formation, et des soignants à bout de force, pour qui il n'était pas question de faire semblant. C'est pour cette raison que Marie Capdeville, infirmière depuis 1981 à l'hôpital d'Orléans, déléguée du syndicat Sud Santé, est montée sur l'estrade à la fin des discours. Sans obtenir un mot du Premier Ministre, qui a laissé parler Marisol Touraine.

Ecoutez le dialogue entre une infirmière et Marisol Touraine Partager le son sur : Copier

Gratitude dans le discours mais dialogue difficile

Bernard Cazeneuve et Marisol Touraine visitent les urgences pédiatriques de l'hôpital d'Orléans © Radio France - Anne Oger

Bernard Cazeneuve qui pourtant dans son discours a salué le dévouement des hospitaliers, notamment pendant les attentats qu'a connus la France en 2015 et 2016.

Bernard Cazeneuve dit "son immense gratitude au personnel soignant pour son dévouement" #inaugurationNHO pic.twitter.com/gpcOSwyDXZ — France Bleu Orleans (@FBOrleans) January 2, 2017

"Aucun mot n'est suffisamment fort pour exprimer ma gratitude" dit Bernard Cazeneuve Partager le son sur : Copier

De la gratitude et de l'admiration qui selon Monique Supérat déléguée Sud à l'hôpital d'Orléans, n'excusent en rien l'absence de dialogue entre les représentants du gouvernement et le personnel. Cette inauguration c'était l'occasion de leur parler, mais les syndicats n'ont été reçus que par un technicien du ministère de la Santé.

"C'est scandaleux de nous féliciter et de ne pas nous recevoir" dit Monique Supérat Partager le son sur : Copier