Inauguration de la chaufferie biomasse de Gennevilliers (92)

Inauguration, ce mercredi, de la chaufferie biomasse de Gennevilliers, dans les Hauts de Seine. Deux chaudières écologiques, pour fournir 60% d'énergie renouvelable sur le réseau de chaleur. Un partenariat entre Engie et la ville de Gennevilliers.

Il aura fallu un an de travaux, pour réaliser cette chaufferie biomasse et un partenariat entre Engie et la ville de Gennevilliers, sur 25 ans. A l'arrivée, ce la doit permettre d'éviter le rejet de plus de 12.000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, chaque année, soit l'équivalent des émissions annuelles de 5.200 voitures.

Deux chaudière à bois © Radio France - sylvie charbonnier

Le bois qui alimente la chaufferie, vient de la région, est traité et surveillé, avant d'être conduit jusque dans les chaudières. Les déchets sont ensuite récupérés et traités, pour faire du compost, vendu aux agriculteurs d'Ile de France.

inauguration © Radio France - sylvie charbonnier

En 2013, la ville de Gennevilliers et Engie Réseaux, font le choix d'un projet durable et renouvelable: la biomasse. En 2016, les travaux de verdissement du réseau démarrent, dans le quartier Chandon-Brénu-Sévines. Un projet de construction qui permet d'accueillir deux chaudières biomasse de 8,5 MW chacune, ainsi qu'un stockage biomasse de 2 400 m3.

La chaufferie permet, désormais, d'alimenter le réseau chaleur à plus de 60% de bois. Après la combustion, les cendres tombent dans une ouverture, située dans le sol du foyer. Elles sont filtrées par un dépoussiéreur multi-cyclone, puis par un filtre à manche, pour récupérer les suies.

Les déchets seront tous recyclés pour faire du compost.