Inauguration de la nouvelle ligne de production d'acier galvanisé à Florange, "fierté" d'ArcerlorMittal

ArcelorMittal France a inauguré ce mardi sa nouvelle ligne de production d'acier galvanisé sur son site de Florange. Cette unité baptisée "Galsa 2" est l'un des plus gros investissements du géant de l'acier en Moselle depuis 20 ans, 10 ans après la fermeture des hauts fourneaux du groupe à Hayange.

A ArcelorMittal Florange, où travaillent 2.200 salariés, 89 millions d'euros ont été investis pour une 2e ligne de production d'acier Usibor, un acier recouvert d'aluminium hautement résistant et conçu dans les centres de recherche d'Arcelor en France. L'inauguration devait avoir lieu l'an dernier mais elle a été repoussée à cause de la crise sanitaire.

Plusieurs centaines de milliers de tonnes d'acier Usibor sont produits sur une année sur la ligne Galsa 2 © Radio France - Cécile Soulé

Nuisances sonores et impact sur l'environnement limités

Cette nouvelle ligne "Galsa 2" fait la fierté d'ArcelorMittal. Sur place, des salariés font la visite à plus d'une centaine d'invités. Ils rappellent que les nuisances sonores ont été limitées pour les riverains, tout comme l'impact sur l'environnement. "Nous avons conçu le site pour qu'il consomme moins d'eau puisée dans la Moselle, les rejets d'eau sont recyclés, les rejet dans l'air sont limités tout comme le bruit, grâce à la conception des matériaux et la localisation des machines", explique le directeur d'ArcelorMittal Florange, Jean-François Malcuit.

La ligne fonctionne 7 jours/7, 24h/24 © Radio France - Cécile Soulé

Cette ligne produit plusieurs centaines de milliers de tonnes d'acier par an, 24h/24, 7 jours/7 - Le DG d'ArcelorMittal France

Ici, l'acier Usibor est produit en grande quantité, surtout pour l'industrie auto. Le directeur général d'ArcelorMittal France Matthieu Jehl : "Cette ligne produit plusieurs centaines de milliers de tonnes d'acier par an, 24h/24, 7 jours/7 et que nous livrons à quasiment tous les constructeurs automobiles européens". Cet acier est aussi utilisé dans l'électroménager (brûleurs, fours, barres de cuisson).

La cabine de pilotage informatique de la ligne Galsa 2 © Radio France - Cécile Soulé

Tout le monde s'est beaucoup investi dans cette unité et on est très fier du résultat - Un salarié

Pour rendre plus performante la production, deux lignes de commandes informatiques dans une cabine de pilotage ultra-moderne. Ludovic Monier est ingénieur chez ArcelorMittal au service digitalisation : "Tout le monde s'est beaucoup investi dans cette unité et on est très fier du résultat".

L'acier est conditionné en bobines avant d'être expédié © Radio France - Cécile Soulé

Cet investissement important assure une pérennité au site de Florange - le maire

Fierté aussi des élus invités à l'inauguration, comme Rémy Dick le maire de Florange : "Une grande fierté pour cette usine à la pointe de la technologie qui permet d'assurer une pérennité au site de Florange grâce à cet investissement important du groupe ArcelorMital". Une nouvelle page qui s'ouvre 10 ans exactement après la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal à Hayange

