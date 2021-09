Inauguration du MEETT de Toulouse : un des plus grands parcs expos de France

Vous allez enfin pouvoir découvrir ce samedi 4 septembre le MEETT de Toulouse. Prêt depuis un an, le nouveau - et très grand- parc des expositions de Toulouse va ouvrir ses portes au public avec la Foire de Toulouse.

C'est un projet lancé en 2007, depuis plus de 14 ans donc, qui va aboutir ce week-end. Toulouse est enfin doté d'un parc des expositions digne de ce nom. Le MEETT va être inauguré ce samedi à l'occasion du lancement de la Foire de Toulouse.

Il est situé sur les communes de Beauzelle, Aussonne, Cornebarrieu et Blagnac sur un terrain de 114 hectares. Un espace mixte – unique en Europe – qui allie à la fois halls d’expositions, centre de conventions et espaces d’exposition extérieurs sur un seul et même site.

Un budget de 311 millions d'euros

Après 4 ans de travaux, pour plus de 311 millions d'euros, le lancement a été retardé d'un an à cause de la crise du Covid l'an passé. Ce MEETT devrait accueillir plus d'un million de visiteurs par an. Après Lyon et Bordeaux, il est le troisième plus grand parc des expos de France (hors Paris évidemment).

Et pour comprendre comment a été conçu le MEETT, imaginez une sorte de L. Dans le bâtiment le plus long on trouve le parc des expositions, composé de plus de 40.000 m2 divisibles en 7 halls et plus 25.000 m2 d’espaces expositions extérieur. A la perpendiculaire, un plus petit bâtiment : le centre des conventions. Un centre construit pour des congrès qui pourront accueillir près de 3500 personnes.

Enfin, entre les deux bâtiments, une rue vous permettra de vous balader de hall en hall. Elle a aussi été conçue pour que vous puissiez garer votre voiture à l’étage. 3000 places disponibles au plus près de la foire ou du salon que vous allez visiter.

Car le pari des architectes du MEETT c’était de faire grand - géant même- tout en restant compact. Le système des mezzanines, les étages et le parking en silo ont permis de ne pas trop s'étaler et d’éviter de grignoter trop de terrains très précieux tout proche de l’agglomération.

"MEETT" comme "rencontrer" en anglais

Enfin sa situation à Beauzelle, tout de près de Blagnac, permet évidemment d’être au plus proche de l’aéroport mais aussi des usines Airbus. Même si à moyen terme, il n’est pas envisageable de penser à un salon aéronautique dans le style du Bourget. Les infrastructures routières seraient beaucoup trop chères à mettre en place pour faire passer les avions d’un site à l’autre.

Toutefois, on peut imaginer un événement sur les avions dans le centre de conventions puisque qu’une grande baie vitrée offre une vue imprenable sur les usines Airbus.

Et si vous posez la question du nom : le MEETT c'est pour "meet", le verbe anglais qui signifie "rencontrer", auquel on a rajouté un deuxième T - pour Toulouse, évidemment.

La Foire, l'occasion parfaite pour lancer vraiment le MEETT

A partir de samedi et pendant 10 jours, le MEET va accueillir la Foire Internationale de Toulouse du 4 au 13 septembre. Des nouveautés vous attendent, un peu plus de 300 exposants, de nouvelles activités, de nouveaux stands et une grande roue sur l'esplanade avec vue sur le Parc Expo.

"Enfin le MEETT ! On devrait connaître une ouverture flamboyante", se réjouit Patrice Vassal, le directeur général de Toulouse Événements. "Ce site va pouvoir présenter pendant dix jours tout son potentiel puisque la foire occupe les espaces intérieurs, mais aussi la rue centrale et les espaces extérieurs avec une esplanade. Et c'est vrai que ça permet d'accueillir beaucoup de public."

L'ouverture du site se fait avec la Foire de Toulouse qui est le plus gros événement accueilli chaque année. Mais dans les prochains mois, les événements devraient se succéder. Si les événements internationaux ne pourront se tenir qu'à partir de 2023, en revanche, beaucoup d'événements régionaux et nationaux sont déjà programmés - à commencer par une série de salons. Enfin, le centre de congrès et de conventions va faire venir de très gros congrès et notamment, dès cette année, avec "les rencontres nationales du transport public".

Avec le METT, Toulouse change d'ère sur le tourisme d'affaires - Patrice Vassal, directeur général de Toulouse Événements

Et clairement avec un tel parc des expositions, Patrice Vassal estime que l'événementiel va changer de dimension à Toulouse. "On change de braquet, c'est évident. Avec le MEETT, Toulouse change d'ère sur le tourisme d'affaires. On entre dans une autre compétition qui est une compétition des grandes capitales européennes", affirme le directeur général de Toulouse Événements. "Aujourd'hui, l'arrivée du centre de conventions fait que l'on a une complémentarité qui est quasiment unique. Avoir sur un même lieu une capacité d'exposition extérieure, des halls d'exposition à l'intérieur et un centre de conventions, ça permet de combiner vraiment toutes les activités d'un grand congrès national ou international."

Avec cette équipement Toulouse s'est dotée des moyens pour se hisser au rang des capitales européennes, ce qui doit être son rang depuis déjà quelques temps - Patrice Vassal

France Bleu Occitanie sera en direct sur MEETT ce samedi de 9 h à 11 h à l'occasion de la Foire de Toulouse et le retour du public au Parc des Expositions.