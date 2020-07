Depuis le 1er janvier; plus de 500 Espaces France Services ont été labellisés dans le pays, à la suite du lancement de ce programme annoncé par le Président de La République, à l'issue du grand débat national. Celui de Chaillac a été inauguré en présence du préfet de l'Indre.

Indre : l'espace France Service de Chaillac est un véritable plus pour la population

Cet espace France Service, très utile pour ceux qui ont du mal avec les démarches administratives, est situé au 5 rue de la Poste à Chaillac dans les locaux de cette même Poste. Alors qu'allez vous trouvez une fois sur place ? Le nouveau Maire de Chaillac, Mathieu Moreaux, est très heureux d'accueillir cet espace France Services.

"C'est un lieu de rassemblement pour les administrés qui regroupe neuf services de l'Etat. Et cela tombe plutôt bien car il y avait une véritable demande de la population pour les territoires ruraux de pouvoir regrouper en un espace ces services qui nécessitaient par le passé de se rendre à Châteauroux. Et il y a bien sur un autre atout, c'est de réduire l'emprunte carbone", explique-t-il. De nouvelles labellisations serons proposées au cours des mois prochains. Il devrait y en avoir 2543 en France d'ici 2022 dont 23 dans l'Indre.

Mathieu Moreaux, est le nouveau Maire de Chaillac © Radio France - Sylvain ROGIE

L'accueil, le conseil mais aussi comment vous servir d'un ordinateur pour effectuer votre déclaration d’impôt, c'est par exemple ce que vous trouverez dans cet espace Service de Chaillac, mais aussi du personnel formé pour vous aiguiller.

Deux personnes toute la journée

"Ici vous allez trouver un accueil qui sera un peu différent qu'en mairie par exemple avec du personnel formé pour que vous ayez une résolution de votre problème. Et c'est pour cette raison que des collaborateurs de La Poste ont été formés dans ce sens. Alors pour cet accueil du public, nous avons regroupé à Chaillac des personnes qui travaillent sur d'autres bureaux pour bien les former", souligne Ludovic Provost, délégué régional du groupe La Poste pour la région Centre Val-de-Loire.

"Il faut prévoir aussi un taux de remplacement. Enfin nous nous sommes engagés pour qu'il y est deux personnes en permanence toute la semaine. Il n'y aura pas embauche ou de création de poste puisque nous avons une forme de présence postale qui doit s'adapter en fonction des visites que nous avons au guichet", poursuit-il.

Ludovic Provost est délégué régional du groupe la Poste pour la région Centre Val-de-Loire © Radio France - Sylvain ROGIE

L'espace France service de Chaillac est ouvert cet été de 9h à midi et de 14h à 17h le lundi mardi jeudi vendredi et le samedi de 9h à 12h. N'oubliez pas votre masque et d'adopter les mesures barrières.