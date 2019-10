En visite à Rouen, un mois après l'incendie à l'usine Lubrizol à Rouen, le Premier ministre Edouard Philippe a souhaité vendredi que Lubrizol indemne le plus rapidement possible ceux qui ont subi un préjudice.

Incendie à l'usine Lubrizol : Edouard Philippe veut une indemnisation "complète, rapide et à la hauteur"

Rouen, France

Un mois après l'incendie à l'usine Lubrizol, le Premier ministre Edouard Philippe s'est rendu à Rouen ce vendredi matin pour signer une convention d'indemnisation et rencontrer les acteurs économiques victimes des conséquences du sinistre.

"Les agriculteurs ont été empêchés de commercialiser leurs productions par principe de précaution. Ils en ont subi un préjudice. Il faut évidemment qu'ils en soient indemnisés. C'est le sens de la signature de ce matin", a déclaré Edouard Philippe devant les journalistes.

"L'entreprise Lubrizol a pris l'engagement, que je salue, de procéder à cette indemnisation avant même que les responsabilités judiciaires soient établies. Lubrizol s'est engagé vis à vis des agriculteurs mais aussi et des commerçants et des entreprises à indemniser au fur et à mesure que le préjudice sera établi", a ajouté le Premier ministre.

Pas de montant d'indemnisation

"Nous serons extrêmement fermes et vigilants, je l'ai dit aux représentants de Lubrizol, y compris au président mondial, à ce que l'indemnisation soit complète, rapide, et à la hauteur des attentes légitimes des acteurs", a souligné le chef du gouvernement.

Le Premier ministre n'a pas donné pas de montant. Mais il assure que "Lubrizol s'est engagé, et je pense que c'est encore plus important qu'un montant, sur le fait que ceux qui ont subi un dommage seront indemnisés".