Incendie à l'usine Lubrizol à Rouen : peut-on faire valoir son droit de retrait pour ne pas venir travailler ?

Rouen, France

Alors que l'on sent encore ce vendredi matin des odeurs d'hydrocarbures dans l'agglomération rouennaise, peut-on refuser d'aller travailler ? "Le code du travail prévoit un droit de retrait, c'est codifié", explique David Alves Da Costa, avocat spécialisé en droit du travail. Mais selon lui, plus d'une semaine après l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen, ce droit est aujourd'hui difficile à invoquer.

"C'est le conseil de prud’hommes qui tranchera"

"A partir du moment où le salarié a un motif raisonnable de penser qu'il est exposé à un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité, il peut alerter son employeur et quitter son poste de travail", précise David Alves Da Costa.

La nuance, c'est que les autorités répètent depuis plusieurs jours qu'il n'y a pas de risque majeur et immédiat pour la santé, poursuit David Alves Da Costa : "Le jour-même ou le lendemain de l'incendie, cela se justifiait parce qu'on ne savait pas où on allait, les salariés avaient un motif raisonnable de penser qu'ils étaient exposés à un danger grave et imminent. Aujourd'hui, c'est plus compliqué."

La logique est la même pour les odeurs : "L'employeur va se placer de ce point de vue : ce sont des odeurs qui incommodent, et c'est un problème de confort. Mais si le salarié estime qu'il coure un danger, s'il y a une discussion, c'est le conseil de prud'hommes qui tranchera", termine l'avocat.

S'il ne vient pas travailler, un salarié risque une retenue sur salaire et une sanction disciplinaire de son employeur.