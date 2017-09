Incendie aux Restos du cœur de Belfort : la distribution des bons alimentaires a commencé

Trois jours après l'incendie qui a détruit son local à Belfort, les Restos du Cœur ont pu commencer la distribution des bons alimentaires fournis par le Conseil Départemental.

Après l'incendie qui a détruit son local à Belfort dans la nuit du 28 au 29 août, les Restos du Cœur s'organisent. Un local a été trouvé pour organiser des permanences, afin de distribuer notamment les bons alimentaires délivrés par le Conseil Départemental du Territoire de Belfort. Les bénéficiaires peuvent aller les retirer au PAS, le Point Accueil Solidarité des Résidences, au 16 rue de Zaporojie, à Belfort.

Des permanences sont prévues dés la semaine prochaine : les mardi et jeudi de 13h30 à 17h et les vendredi de 9h à 12h. Pour bénéficier des bons alimentaires vous devez impérativement vous munir d'une pièce d'identité et de votre carte d'inscription aux Restos du Cœur. Ces bons sont utilisables en supermarchés.