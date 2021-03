Un incendie a fortement endommagé un data center de l'entreprise OVH à Strasbourg, très tôt ce mercredi matin. Le feu n'a pas fait de blessé mais les infrastructures sont endommagées et de nombreux sites internet d'organisation sont temporairement indisponibles.

Incendie chez OVH Cloud à Strasbourg : des sites internet en France et en Europe temporairement inaccessibles

C'est l'effet papillon. L'incendie d'un data center à Strasbourg affecte des sites internet dans toute la France et en Europe. Un centre de données est une infrastructure composée d’un réseau d’ordinateurs et d’espaces de stockage. Des entreprises, des associations, des organisations gouvernementales l'utilisent pour entreposer et gérer de grandes quantités de données.

Le centre de données d'OVH cloud dans le quartier industriel du Port aux pétroles, près du Rhin, a été manifestement très endommagé par le feu qui s'est déclaré vers 1h du matin ce mercredi. Il n'y a pas eu de blessé, ni de pollution atmosphérique, selon la préfecture du Bas-Rhin. En revanche, les conséquences techniques semblent très importantes.

Selon un communiqué d'OVH, sur les quatre unités du site strasbourgeois, l'une est détruite, une autre endommagée, les autres sont intactes mais inaccessible à cause des opérations de sécurité. Les alertes des clients dont les services web sont affectés affluent.

Parmi les sites internet frappés temporairement, data.gouv.fr, qui héberge les données publiques françaises, sur le Covid-19 par exemple mais pas seulement. Après avoir signalé l'inaccessibilité du site peu avant 9h, ces gestionnaires ont annoncé en fin de matinée qu'il était en partie restauré.

D'autres organisations importantes ont signalé l'indisponibilité totale ou partielle de leurs sites internet ou applications. Entre autres exemples, l'assureur Maif, des établissements scolaires et des centres universitaires, des municipalités, comme celle de Saint-Ouen :

Le Centre Pompidou à Paris :

...mais aussi des loueurs de scooters électriques en région parisienne, l'ordre des avocats belges, des sites d'information comme ToutLyon ou des associations de météo, de tourisme et des clubs de football, comme l'AS Nancy Lorraine.

Un mauvais coup pour les clients et pour OVH

Les équipes d'OVH sont mobilisées pour restaurer les différentes parties du centre, vérifier ce qui fonctionne, comme l'explique en anglais sur Twitter le fondateur français et patron d'OVH, Octave Klaba :

OVH a conseillé à ses clients de mettre en oeuvre leur plan de reprise d'activité, en résumé, la mise en oeuvre de "plan B", d'une infrastructure secondaire pour restaurer leur fonctionnement, selon des normes codifiées. Mais toutes les organisations n'en disposent pas, comme l'explique le site spécialisé zdnet.fr, pour des questions de coût notamment. OVH s'active de son côté pour trouver des ressources dans ses quinze sites en Europe.

Sur les réseaux sociaux, outre les messages des organisations dont les services sont perturbés, il pleut des commentaires moqueurs ou critiques, quand ce ne sont pas des solutions concurrentes d'OVH :

Cet incendie et ses conséquences encore en cours d'évaluation tombent mal pour OVH, entreprise française qui préparerait son introduction en Bourse, selon nextinpatc.com et qui avait subi en 2017 un incendie, déjà sur son site strasbourgeois.

Les images impressionnantes de l'incendie du data center OVH Cloud de Strasbourg :