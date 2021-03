Incendie d'OVH à Strasbourg : le réseau Stan du Grand Nancy concerné par la panne

Parmi les nombreux sites internet inaccessibles suite à l'incendie dans un centre de données d'OVH à Strasbourg, on retrouve celui du réseau de transports en commun Stan dans le Grand Nancy. Le site et l'application ne sont pas accessibles.

Plus de son ni d'images depuis ce mercredi matin sur le site internet et l'application mobile du réseau de transports en commun Stan dans le Grand Nancy. Comme de nombreux sites, celui du réseau Stan est hébergé dans un centre de données de l'entreprise OVH à Strasbourg, victime d'un incendie la nuit dernière.

Horaires disponibles par téléphone

Par conséquent, le site et l'application sont indisponibles et pourraient ne pas être remis en ligne avant la fin de la journée. Une panne qui rend inaccessible les horaires et plans des lignes sur supports mobiles. En revanche, dans les arrêts équipés, les horaires en temps réel sont disponibles. Il est aussi possible de contacter le service Allo Stan au 03.83.30.08.08.

Parmi les autres "victimes" de cette panne, on trouve par exemple l'AS Nancy Lorraine ou encore la chaîne de restaurants "Au Bureau" présente à Laxou notamment.