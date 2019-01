Incendie dans le centre historique de La Rochelle : des commerçants restent fermés au moins jusqu'au 19 janvier

La Rochelle, France

Mauvaise nouvelle pour les commerçants de la rue du Temple à La Rochelle, dans le centre historique de la ville, à la veille de l'ouverture des soldes d'hiver, la préfecture et la mairie viennent de leur annoncer qu'ils ne pourraient pas rouvrir leur magasin avant le 19 janvier prochain.,

L'immeuble incendié de la rue du Temple © Radio France - Catherine Berchadsky

Un calendrier a été fixé par l'entreprise EBCL de Rochefort, qui réalise les travaux de consolidation de l'immeuble qui a brûlé . Ce mardi, les ouvriers ont même du se mettre à l'abri , alors qu' un élément de façade, une lucarne ou chien-assis, menaçait de tomber. Mais le président de l'entreprise Jean-Pierre Chambet promet de tout faire pour tenir les délais : "nous travaillerons même le samedi s'il le faut ".

Les commerçants en discussion avec le préfet Fabrice Rigoulet-Roze © Radio France - Catherine Berchadsky

Deux mois sans travailler pour les commerçants de la Galerie marchande

La punition est encore plus lourde pour les commerçants de la galerie marchande, la galerie traversante entre la rue du Temple et le quai Duperré : ils ne pourront pas rouvrir avant le premier mars. Mardi matin, tous les commerçants concernés ont été reçus par le maire de La Rochelle Jean-François Fountaine, avant de retrouver en fin d'après-midi, quasiment sur les lieux de l'incendie, le préfet Fabrice Rigoulet-Roze. Une réunion in situ, pour leur confirmer le calendrier des travaux et les mettre en contact avec les services de l'Etat qui vont les accompagner dans leurs démarches. Un nouveau coup dur pour les commerçants déjà malmenés cette fin d'année par les mouvements sociaux.