Incendie de Caen Batteries : un déménagement rapide pour ne pas stopper l'activité de l'entreprise

Un entrepôt en cendre, mais une entreprise en vie. La société familiale Caen Batteries, installée dans la région caennaise depuis 32 ans, a bien cru disparaître, le 24 mai 2023, tôt le matin. Si les flammes ont détruit une bonne partie des locaux et des stocks, elles n'ont pas freiné la détermination de l'équipe à poursuivre l'activité.

"C'est un ami qui m'a appelé pour me prévenir que le bâtiment était en feu, explique Vincent Hemmery, directeur-associé de la société. Je me suis dépêché pour venir et ouvrir tous les accès aux pompiers." 2 000 m² de bâtiments de stockage, d'ateliers et de bureaux ont brûlé. "Par endroits, le toit s'est effondré de trois mètres", poursuit le dirigeant.

Vincent Hemmery a pu capturer avec un drone l'étendue des dégâts. La totalité ou une grande partie du bâtiment ne pourra pas être réutilisée. - Vincent Hemmery

"Le soir même, on avait les clés du nouveau bâtiment"

Toute l'équipe de l'entreprise s'est mobilisée pour trouver des solutions. "Le soir même, on avait les clés du nouveau bâtiment. Il est juste de l'autre côte de la rue", indique le directeur.

C'est ensuite un marathon qui commence : aménager le local, le sécuriser, recommander du matériel, prendre contact avec les assurances. "On n'a pas beaucoup dormi", sourit Vincent Hemmery. Résultat, deux semaines après le sinistre, des batteries de véhicules sont rangées sur palettes dans le nouveau local. Les bureaux sont en pleine réfection. "L'ancienne entreprise locataire des murs était dans le domaine du bâtiment. Il a fallu tout nettoyer", ajoute le chef d'entreprise.

Vincent Hemmery, le directeur-associé de Caen Batteries, supervise le réaménagement dans les locaux du 13, rue Denis-Papin à Démouville. © Radio France - Léni Flouvat

"On doit encore recevoir du matériel pour remplir nos stocks progressivement. D'ici la semaine prochaine, les clients pourront retrouver 100 % de notre gamme habituelle", se félicite Vincent Hemmery.

L'enjeu pour l'entreprise est de pouvoir retrouver la perte engendrée par l'incendie. L'expertise des assurances a été réalisée. Le dossier est en cours d'analyse.