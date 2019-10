Incendie de l'usine Lubrizol : la collecte de lait peut reprendre, annonce le préfet

Seine-Maritime, France

La collecte de lait peut reprendre immédiatement. C'est ce qu'annonce le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand ce lundi 14 octobre lors d'une conférence de presse.

Annonce réalisée immédiatement après la publication de l'avis de l'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail. Agence qui a préconisé la levée de ces mesures, tout en précisant dans un communiqué que "cela doit s'accompagner de dispositifs de sécurité supplémentaire",

Des expertises rassurantes, selon l'Anses

Ces dispositifs de sécurité devraient être de "tenir compte du mode d'hébergement et d'alimentation des animaux", et de "permettre une détection précoce de contaminations du lait, que ce soit via le sol de pâtures ou par le biais de l'abreuvement ou d'aliments locaux susceptibles d'avoir été exposés."

Néanmoins, les résultats des expertises menées sont rassurants, assure l'Anses. Les prélèvements étudiés "ne montrent pas de dépassement des teneurs maximales réglementaires, ne font pas apparaître [...] de tendance temporelle à la hausse et présentent des valeurs inférieures à celles qui ont pu être mesurées lors de précédentes situations de contaminations atypiques liées à des accidents industriels..."

Un avis qui ne vaut que pour le lait et les fromages

Cet avis ne tient que pour le lait, ainsi que les fromages fabriqués avec le lait consignés, précise le préfet. Pour les autres produits, l'Anses réalise encore des expertises. Les résultats sont attendus dans la semaine.