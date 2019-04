"Opération de communication", "ça montre les inégalités" : les dons des grandes fortunes pour Notre-Dame font polémique

Après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, les dons continuent d'affluer pour sa reconstruction. Les centaines de millions d'euros promis par les grandes fortunes et les grosses entreprises font polémique, dans une France secouée par le mouvement des "gilets jaunes".

Devant l'afflux vertigineux des dons pour reconstruire Notre-Dame, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer une générosité sélective ou une "opération de communication", alors que les "gilets jaunes" réclament depuis des mois dans la rue une hausse de leur pouvoir d'achat, et que l'aide aux plus démunis est en baisse.

Depuis lundi, les particuliers mais aussi des grandes fortunes et des groupes ont mis au pot : la famille Pinault a promis 100 millions d'euros, le groupe LVMH et la famille Arnault ont annoncé un don de 200 millions, puis la famille Bettencourt-Meyers et le groupe L'Oréal 200 millions. Total a annoncé 100 millions.

Mais les déductions fiscales auxquelles donnent droit ces dons suscitent la polémique : la générosité des donateurs est en partie assumée par l'Etat, puisque les entreprises qui investissent dans la culture peuvent déduire 60% de leur don de leurs impôts. Pour les particuliers, les dons pour Notre-Dame sont défiscalisés à 75% jusqu'à 1.000 euros, à 66% au-delà, a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe mercredi.

L’opposition et les "gilets jaunes" taclent les donateurs fortunés

Alors que les "gilets jaunes" continuent à défiler tous les samedi en France, Manon Aubry, la tête de liste de La France insoumise pour les élections européennes, a dénoncé une "opération de communication" mercredi. Elle estime que "le plus simple (pour ces entreprises) serait déjà de payer leurs impôts, plutôt que de médiatiser des dons défiscalisés à 60%".

Manon Aubry: "Si ces entreprises veulent contribuer au patrimoine national, qu'ils le fassent en payant leurs impôts" pic.twitter.com/8ugY7YbVvm — BFMTV (@BFMTV) April 17, 2019

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure a salué "une formidable mobilisation pour Notre-Dame-de-Paris". "Mais j'aimerais qu'il y ait maintenant une mobilisation équivalente pour ces millions de femmes, d'hommes, d'enfants, de familles qui sont à eux tous une cathédrale humaine qu'il faut aussi protéger", a-t-il dit.

Formidable mobilisation pour #NotreDame. Mais faut une mobilisation supérieure pour ces familles qui ont du mal à finir leurs mois, qui forment une cathédrale humaine et pour protéger notre environnement qui est notre patrimoine que nous savons en péril. #BFMTV — Olivier Faure (@faureolivier) April 17, 2019

Qu'ils arrêtent de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour satisfaire l'urgence sociale" - Philippe Martinez, de la CGT

"En un clic, 200 millions, 100 millions, ça montre aussi les inégalités, ce que nous dénonçons régulièrement, les inégalités dans ce pays", a critiqué le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez sur franceinfo mercredi. "Qu'ils arrêtent de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour satisfaire l'urgence sociale", a-t-il insisté.

Ingrid Levavasseur, l'une des figures des "gilets jaunes", a souhaité sur BFMTV "qu'on revienne à la réalité" et dénoncé "l'inertie des grands groupes face à la misère sociale alors qu'ils prouvent leur capacité à mobiliser en une seule nuit 'un pognon de dingue' pour Notre-Dame". "Que l'oligarchie donne pour Notre-Dame, c'est bien. L'exemplarité fiscale serait encore mieux. La bonne conscience ne cache pas la misère et l'austérité", a dénoncé sur Twitter Benjamin Cauchy, autre "gilet jaune", présent sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France).

Que l'oligarchie donne pour #NotreDame c est bien. L' exemplarité fiscale serait encore mieux. La bonne conscience ne cache pas la misère et l austérité. #GiletsJaunes#Européennes2019@DLF_Officiel — Benjamin cauchy (@BenjaminCauchy) April 17, 2019

Pour certaines associations, la pilule est amère

De nombreuses voix soulignent aussi que l'élan de générosité pour Notre-Dame intervient à un moment où les associations de lutte contre la pauvreté font face à une baisse des dons.

Si vous pouviez abonder 1% pour les démunis, nous serions comblés" - La fondation Abbé Pierre

La fondation Abbé Pierre a également taclé les gros donateurs dans un tweet : "400 millions pour Notre-Dame, merci Kering, Total et LVMH pour votre générosité : nous sommes très attachés au lieu des funérailles de l'abbé Pierre". "Mais nous sommes également très attachés à son combat. Si vous pouviez abonder 1% pour les démunis, nous serions comblés".

400 millions pour #NotreDame, merci @KeringGroup@TotalPress@LVMH pour votre générosité : nous sommes très attachés au lieu des funérailles de l'abbé Pierre. Mais nous sommes également très attachés à son combat. Si vous pouviez abonder 1% pour les démunis, nous serions comblés. — FondationAbbéPierre (@Abbe_Pierre) April 16, 2019

Sur Twitter, l'essayiste catholique Erwan Le Morhedec a appelé ceux qui jugeraient leur don "dérisoire" face au ruissellement d'argent des entreprises sur une cathédrale toujours debout à "le convertir au profit des associations qui soignent les 'temples vivants' et dont les dons se sont, eux, écroulés".

900.000.000€, près d'un milliard, en deux jours. Si, soudain, le don que l'on s'apprêtait à faire paraît dérisoire, plutôt que le retenir, on peut le convertir au profit des associations qui soignent les "temples vivants" - et dont les dons se sont, eux, écroulés. — Erwan Le Morhedec (@koztoujours) April 17, 2019

Pour Édouard Philippe, il faut se réjouir de la participation de tous "à l'effort de reconstruction"

Interrogé à l'issue du Conseil des ministres, Edouard Philippe a balayé toute idée de polémique sur ce sujet. "Nous devons nous réjouir de ce que des personnes physiques très nombreuses et parfois très modestes, que des personnes physiques moins nombreuses et parfois très riches, que des entreprises souhaitent participer à l'effort de reconstruction", a-t-il observé.

Le premier vice-président de LR Guillaume Peltier a également balayé la polémique d'un revers de main. "Si on pouvait dans ces moments importants cesser les vaines querelles. On a besoin de tout le monde", a-t-il souligné.

Une polémique "minable" pour le Medef

Cette polémique est "minable", estime le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux. "Opposer les vieilles pierres aux hommes c'est ridicule dans la mesure où ces pierres nourrissent les hommes", avec les années de travail assurées par ce chantier aux "tailleurs de pierre, couvreurs et charpentiers", a défendu Stéphane Bern, l'animateur de télévision chargé de la mission Patrimoine.

Après Pinault, Decaux renonce à son avantage fiscal

Face à la polémique, François-Henri Pinault, patron du groupe de luxe Kering, a décidé de renoncer à son avantage fiscal mercredi. ce jeudi matin, l'entreprise JCDecaux, qui a promis 20 millions d'euros, a également annoncé renoncer à la déduction fiscale sur son don.