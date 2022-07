Incendies en Gironde : déjà 165 entreprises ont demandé de l'aide à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Au moins 165 entreprises ont déjà sollicité la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine - Gironde, parce qu'elles se retrouvent en difficulté à cause des incendies de La-Teste-de-Buch et de Landiras. Des difficultés difficiles à encaisser après celles de la crise sanitaire.