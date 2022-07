Incendies en Gironde : "Je ferme car il n'y a plus un chat" se désole un restaurateur du nord des Landes

De nombreux habitants ont été évacuées dans le sud de la Gironde, près des Landes, à cause de l'incendie en cours depuis une dizaine de jours à Landiras. Comme le prouve la carte ci-dessous, la majorité des communes désertées se trouvent dans ce secteur. "Tout est désert depuis la semaine dernière", déplore Laurent Lespes, le chef du restaurant L'auberge du chêne pascal situé à Belhade, village voisin de Mano.

"Je ferme car il n'y a plus un chat, plus un touriste, rien ! Je fais trois couverts alors que le midi je tourne entre 12 et 25 couverts", soupire celui qui a repris cette affaire juste avant le Covid, début 2020. Sa seule serveuse habitait à la frontière entre Belhade et Mano, donc elle a été évacuée et il n'a pas pu la remplacer. Il estime qu'il peut rester fermé jusqu'au début du mois d'août maximum, "après ça va être vraiment compliqué".

Les pompiers n'ont pas eu le temps de s'arrêter mais ils ont klaxonné en passant - Laurent Lespes

En conséquence, sur la page Facebook de son restaurant, il a invité les pompiers ce lundi et mardi à venir "pour manger et [vous] désaltérer !". "Les pompiers n'ont pas eu le temps de s'arrêter mais ils ont klaxonné en passant mais je les comprends aussi", note-t-il.