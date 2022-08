Incendies en Isère : les moyens alloués aux pompiers sont-ils suffisants et adaptés ?

Les pompiers de l'Isère ont été particulièrement sollicités cet été. En plus des interventions courantes, de gros incendies de végétation se sont déclarés au début du mois d'août dans le département, à Voreppe et la Buisse, à Vif ou encore à Saint-Égrève. Alors, pour un été comme celui-là, les moyens dont disposent les pompiers sont-ils vraiment suffisants ?

Des moyens aériens nécessaires ?

Les pompiers de l'Isère ne disposent pas de moyens aériens. Un hélicoptère avait été loué par le département après l'incendie du Néron en 2003 mais c'est désormais terminé, depuis déjà plusieurs années. "Je ne pense pas que des moyens aériens soient la solution, il faut vraiment faire la balance entre l'utilisation de ces moyens et le coût que ça représenterait", assure Anne Gérin, en charge de la sécurité au conseil départemental de l'Isère. Au moment de l'incendie sur les contreforts de la Chartreuse, "la mutualisation qui existe entre les différents SDIS, la mise à disposition par les services de l'État de moyens aériens, a permis effectivement de fixer le feu au moment où c'était compliqué", ajoute-t-elle.

De leur côté, les syndicats de pompiers ne penchent pas non plus forcément pour cette solution. L'hélicoptère permettait surtout de faire de la reconnaissance, qui peut désormais être faite grâce à des drônes.

Changer les moyens terrestres ?

Pour les moyens terrestres, le département explique que les véhicules sont changés régulièrement. La question se pose, avec la multiplication des feux de forêts, d'investir dans plus de véhicules spécialisés. "Il faudra vraiment réfléchir à la modernisation de nos camions feux de forêts qui sont de plus en plus sollicités", explique Anne Gérin. Il existe aussi des véhicules polyvalents mais les spécialisés feux de forêts sont plus pratiques, estime la vice-présidente du département.

Le problème pour les pompiers, c'est que ces véhicules sont trop imposants et pas adaptés pour des feux dans des massifs. Thierry Granger est pompier à Grenoble et secrétaire général CGT au SDIS de l'Isère et il estime que la flotte actuelle n'est "pas adaptée à faire du feu de broussailles ou de végétaux en milieu escarpé". Ces camions sont plus adaptés aux feux de récolte et ne peuvent pas s'engager partout. Il faudrait des modèles plus petits selon lui. "Dès que vous travaillez sur les massifs alpins, vous n'avez plus d'accès".