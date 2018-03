Guéret, France

Branle-bas de combat à la Maison des associations à Guéret. Le bâtiment de la rue de Braconne n'est plus aux normes incendie. Celà n'est pas une nouveauté, mais jusqu'ici un arrêté limitant la fréquentation à 20 personnes maximum permettait de contourner les règles. Force est de constater que l'affluence est bien plus importante autour des 19 structures hébergées dans la tour, sur 8 étages. Propriétaire des lieux, la Ville de Guéret a récemment été rappelée à l'ordre.

On m'a redit qu'il fallait notamment un escalier de secours extérieur, évalué à 400.000 euros, nous n'avons pas les moyens ! - Michel Vergnier, maire de Guéret

Comment faire? Première possibilité : trouver une alternative moins onéreuse, peut-être en aménageant des niches de sécurité à chaque étage, le maire veut en rediscuter avec la commission de sécurité qui passera d'ici un mois et demi. L'autre scénario, plus probable, est de condamner une partie de la tour, en demandant aux associations des deux étages supérieurs de déménager. Le fait d'occuper moins d'étages annulerait l'obligation d'un escalier de secours.

J'ai demandé à M. le préfet et à la présidente du Conseil départemental s'ils n'avaient pas des locaux disponibles, puisqu'il s'agit d'associations à vocation départementale - Michel Vergnier

Résultat : Plusieurs associations craignent de se retrouver à la porte, et commencent à prospecter ailleurs. Exemple avec l'ANPAA (association de prévention en alcoologie et addictologie), qui cherche un local de 70 mètres carrés dans le centre de Guéret. Le problème c'est qu'il doit répondre à certains critères, notamment sur l'accessibilité pour les handicapés. D'autres associations, comme Alcool assistance ou le Cercle des amitiés créoles, espèrent bien que la mairie les aidera à retrouver un local le moment venu.

L'accueil gratuit, c'est (presque) fini

Quant aux structures qui sont hébergées dans les étages inférieurs de la Tour, elles vont pouvoir rester. Mais la municipalité va leur demander de payer des charges selon la surface occupée, jusqu'à 300 euros mensuels en électricité et chauffage. Principaux concernés : les syndicats, accueillis gratuitement depuis 1991. La CGT, FO et la FSU font déjà savoir qu'ils n'ont pas l'intention de s'y plier, et dénoncent une atteinte à la "démocratie sociale". Leurs responsables ont tenté de faire entendre leur inquiétude lors du dernier conseil municipal, et ont reçu le soutien d'un adjoint au Maire.

C'est un outil de la citoyenneté des salariés, la ville avait choisi d'accueillir les organisations syndicales. Pour une somme de 50.000 euros, on est dans l'ordre du symbolique - David Gipoulou, conseiller municipal France Insoumise

Sur ce dernier point, le Maire socialiste se dit prêt à négocier, mais estime que les syndicats doivent participer à l'effort collectif en période de restriction budgétaire, position que partage la droite municipale. Pour l'instant, ces charges ne sont pas inscrites au budget 2018 de la Ville. La mairie promet de ne pas léser les associations caritatives comme la Croix Rouge.

Il ne faut pas dire qu'il s'agit d'une position anti-syndicale. Le loyer va rester gratuit, mais il nous semble normal que les charges puissent être payées, d'autant que chacun ne fait pas toujours très attention - le maire Michel Vergnier