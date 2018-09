Loin des supputations et des polémiques, la réforme du prélèvement à la source occupe à plein temps la cinquantaine de conseillers des impôts qui répondent aux questions des particuliers sur la plateforme téléphonique des impôts du Mans.

Appliqué ou non à partir du 1er janvier prochain, le prélèvement de l’impôt à la source continue à soulever de nombreuses questions parmi les contribuables. Alors que les avis d'imposition arrivent dans les boites aux lettres et les boîtes mail et qu'ils évoquent cette réforme, le « centre de contact » des impôts du Mans connaît une période de forte activité. Avec une cinquantaine de conseillers, répartis sur quatre plateaux téléphoniques, « il peut traiter jusqu'à 1.200 appels par jour, venant de toute la France » explique Audrey Chatelin sa responsable.

Et ce n’est pas en téléphonant que vous saurez si le changement s’effectuera bien selon le calendrier prévu ! Le micro-casque vissé sur la tête, face à ses deux écrans, Guillaume Royer, l’un des conseillers explique : « l'administration applique les textes qui sont en vigueur. S’ils doivent changer, on expliquera ces nouveaux textes. Mais pour l'instant, l’application de la réforme est prévue au 1er janvier. Donc nous expliquons aux contribuables ce qui est prévu ».

REPORTAGE - Au coeur du "centre de contact" des impôts du Mans, la réforme expliquée aux contribuables Copier

Pour toutes questions sur le prélèvement de l'impôt à la source, vous pouvez appeler au 0811.368.368 (numéro national, réservé aux particuliers).

Des conseillers répondent du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h dans interruption.