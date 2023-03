Incident à l'usine Fibre excellence de Saint-Gaudens : vers une reprise de l'activité ce week-end ?

L'activité pourrait reprendre d'ici ce week-end à l'usine de pâte à papier Fibre Excellence de St-Gaudens. C'est ce qu'a fait savoir la CGT à la sortie du Comité Social et Economique qui a eu lieu ce jeudi. Cette réunion était organisée par la direction après l'incident qui a conduit à l'arrêt de l'activité lundi : selon nos informations, deux explosions se sont produites dans une cuve contenant des copeaux de bois. Mais il n'y a pas eu d'incendie sur le site. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux.

L'usine Fibre Excellence est classée Seveso seuil haut. Une inspection de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) a eu lieu sur le site. Selon Sébastien Oustric, délégué CGT, il n'y a pas de dégâts majeurs, l'activité va donc pouvoir reprendre d'ici peu : "L'incident est certainement dû à l'usure mécanique d'une pièce qui a chauffé. Une inspection a été faite par les services de l'État : ils ont inspecté les structures, il n'y a rien de grave, on devrait donc redémarrer l'usine d'ici ce week-end. Une inspection a été faite par la DREAL et les services de l'usine pour voir si les structures n'avaient pas bougé et il n'y a aucun dégât apparent."

La direction n'a pas souhaité communiquer de date précise de reprise pour l'instant. L'usine pourrait mettre plusieurs jours à retrouver son rythme de croisière. Fibre Excellence emploie environ 250 personnes à St-Gaudens. Des salariés qui ne sont pas au chômage technique : ils ont été affectés à des tâches d'entretien du site et de maintenance en attendant le redémarrage de l'activité.