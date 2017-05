InCity, l'application toulousaine qui signale les dégradations de la ville

Nids-de-poule, tags, abribus ou pistes cyclables endommagés.. Incity, une application toulousaine pour smartphone, permet en quelques clics de signaler une dégradation de l'espace public à la collectivité concernée. Lancée en 2015, Incity vient d'arriver à Plaisance-du-Touch, à l'ouest de Toulouse.

Trottoir endommagé, lampadaire défaillant, tags, chaussée détériorée.. Tout le monde s'est déjà retrouvé devant l'une de ces dégradations de l'espace public qui, bien souvent, font râler. Mais de là prendre le temps de décrocher son téléphone pour prévenir sa mairie.. C'est pour signaler tous ces petits problèmes de la vie quotidienne en seulement quelques clics, que l'Orquasi, l'Observatoire régional de la qualité de service des infrastructures, a mis au point, avec la start-up toulousaine Appstud, l'application Incity. Lancée il y a 2 ans, elle vient de faire son apparition à Plaisance-du-Touch, à l'ouest de Toulouse.

Signalements géolocalisés

Alors, comment ça marche ? S'il aperçoit un problème, l'utilisateur d'Incity va prendre une photo, géolocalisée, au-dessous de laquelle il pourra ajouter un commentaire et préciser la catégorie de dégradation concernée. Cette dernière est envoyée aux collectivités et services municipaux concernés, qui pourront ainsi intervenir plus rapidement sur place. Une fois l'intervention effectuée, l'usager est prévenu via une notification.

Gratuite pour les habitants, 110 euros par an pour les collectivités

Gratuite pour les citoyens, l'application Incity n'est utilisable que sur les communes qui ont souscrit un abonnement pour profiter de ce service. "Un abonnement qui se fait à un tarif très intéressant, 110 euros par an, quand certaines applications à but commercial peuvent coûter jusqu'à 8 000 euros", explique-t-on du côté de l'Orquasi. En Haute-Garonne, c'est ainsi une vingtaine de collectivités qui ont déjà été séduites par Incity, et plus d'une cinquantaine sur l'ensemble du pays.