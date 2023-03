Indemnité carburant : 39% des Vauclusiens éligibles n'ont pas encore demandé l'aide de 100 euros

Il ne reste que quelques jours, jusqu'au 31 mars, pour demander l'indemnité carburant de 100 euros du gouvernement. Cette aide a pris le relais de la remise à la pompe depuis janvier et est réservée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes, ceux dont le revenu fiscal est inférieur à 14.700 euros et qui utilisent quotidiennement leur véhicule pour se rendre au travail. En Vaucluse, cela représente plus d'un foyer sur trois : 109.000 foyers vauclusiens sur 351.000 sont éligibles.

Mais à ce jour, seuls 61% de Vauclusiens éligibles ont demandé cette indemnité. 42.553 foyers, donc, n'ont pas fait la démarche alors qu'ils y ont droit. "Il y a une aide avec un budget prévu pour cette aide, donc il faut que les personnes qui peuvent en bénéficier en bénéficient effectivement", plaide Marie Delorme, de la direction des Finances publiques de Vaucluse.

Elle appelle ainsi chacun à utiliser le simulateur en ligne pour vérifier s'il peut ou non toucher ces 100 euros. Pour faire la demande, il faut ensuite se munir de son avis d'imposition de l'année précédente pour avoir son numéro fiscal et de sa carte grise pour avoir son numéro d'immatriculation. La demande doit se faire sur impots.gouv.fr avant le 31 mars 2023, les 100 euros sont ensuite versés directement sur le compte en banque sous une quinzaine de jours.

Il existe aussi un numéro de téléphone dédié pour eux qui ne peuvent pas faire la démarche sur internet : 0 806 000 229.