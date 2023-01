Indemnité carburant : plus d'1,6 million de Français ont demandé la prime

En trois jours, elle a été demandé par 1,6 million de Français. L'indemnité carburant, dont la demande est possible depuis lundi , a été réclamé par plus d'1,6 million de Français, a affirmé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur franceinfo ce mercredi. Dès le premier jour, lundi, 825.000 demandes avaient déjà été déposées sur le site des impôts, selon un premier décompte du ministère de l'Economie.

Un versement "sous quinze jours ou trois semaines"

"Le site fonctionne", s'est félicité Bruno Le Maire, "c'est une bonne chose", a-t-il complété. "Le versement aura lieu sous 15 jours ou trois semaines donc c'est rapide, efficace, c'est un vrai soutien au pouvoir d'achat des Français, a-t-il affirmé.

Une aide pour 10 millions de travailleurs modestes

L'indemnité de 100 euros est versée en une fois, pour 2023, et s'adresse aux ménages les plus modestes. Pour être éligible, il faut disposer d'un revenu fiscal de référence inférieur à 14700 euros en 2021 pour une part. Cette aide concerne les 10 millions de "travailleurs" les plus modestes, selon la Première ministre.

Les demandes possibles jusqu'au 28 février

Les personnes concernées peuvent faire la demande sur le site impots.gouv.fr jusqu'au 28 février. Ceux qui n'ont pas accès aux services en ligne peuvent se rendre dans le point France Services le plus proche, au service des impôts, ou contacter le 0.806.000.229, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.