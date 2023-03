Indemnité carburant : un quart des Sarthois éligibles ne l'ont toujours pas demandée

C'est la mesure qui a pris le relais des ristournes à la pompe : l'indemnité carburant de 100 euros peut encore être demandée jusqu'au 31 mars 2023, sous conditions d'éligibilité. En Sarthe, selon des chiffres arrêtés au 3 mars dernier, 75% des foyers pouvant y prétendre en ont fait la demande auprès des Finances publiques, soit près de 20 points de mieux que la moyenne nationale. Reste que 24 000 foyers sarthois éligibles à cette indemnité ne s'étaient toujours pas manifestés.

Comment faire sa demande ?

La demande se fait en ligne jusqu'au 31 mars 2023 via un formulaire dédié . Au préalable, il est possible de vérifier son éligibilité et la liste des documents à fournir sur le site des impôts . L'indemnité s'adresse aux usagers ayant travaillé en 2021, avec un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 700 euros.