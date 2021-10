Indemnité-inflation de 100 euros : "Les artisans sont les grands oubliés "

La présidente de la chambre des métiers et de l'artisanat en Gironde était l'invitée de France Bleu Gironde ce vendredi matin. Nathalie Laporte a réagi aux annonces de Jean Castex pour faire face à la flambée des prix des carburants. Elle s'est dit déçue pour les entreprises

Nathalie Laporte, présidente de la chambre des métiers et de l'artisanat en Gironde

Nathalie Laporte s'attendait à une autre réponse du gouvernement pour faire face à la flambée des prix des carburants. Il aurait été mieux d'avoir un changement par rapport aux taxes estime la présidente de la chambre des métiers et de l'artisanat en Gironde. 100 euros ça ne nous accompagne pas regrette t'elle, le premier ministre n'est pas allé sur le fond des choses, il est allé sur 38 millions de personnes , merci pour elles, mais nous on a été oublié. Nathalie Laporte assure que les professionnels ne vont pas répercuter les augmentations des carburants sur les factures, il faut être solidaire, on va faire un effort, insiste la présidente de la CMA