Indemnité-inflation de 100 euros : "Une mesure injuste" pour Christian Ducher de l'Automobile Club du Limousin

Après l'annonce hier soir par Jean Castex d'une "indemnité-inflation" de 100 euros pour contrer l'explosion des prix du carburant, le Président de l'Automobile Club du Limousin, Christian Ducher a dénoncé ce vendredi matin sur France Bleu Limousin une "mesure injuste", qui "oublie les zones rurales".

La baisse de la TVA passe aux oubliettes

Cette mesure, qui entrera en vigueur en décembre, concerne les personnes qui gagne moins de 2000 euros nets par mois. "Pour les personnes concernées, c'est un plus qui peut les aider" a concédé Christian Ducher, "mais ça ne correspond absolument pas à ce que nous avions demandé. Nous, représentants et défenseurs des automobilistes, souhaitions une baisse de la TVA, qu'elle deviennent une TVA de 5,5% comme pour le gaz et l'électricité et pour les produits de première nécessité, ce qui aurait pu faire baisser le prix du gazole de 18 à 20 centimes" a expliqué le Président de l'Automobile Club du Limousin.

Cette indemnité-inflation n'est d'ailleurs pas réservée aux automobilistes, car le critère central est le revenu (moins de 2000 euros nets mensuels), ce qui surprend Christian Faucher. "On s'attendait à ce que l'on parle de carburant et d'automobile, de déplacements. Mais non" a-t-il regretté, "ce qui veut dire que le couple de retraités parisiens qui n'a pas de voiture, et qui gagne 1.800 euros pour le monsieur et 1.800 euros pour la dame, ce couple va bénéficier de 200 euros, mais une dame (si elle gagne plus de 2000 euros nets, NDLR) qui élève deux ou trois enfants, qui habite à l'extérieur de Limoges et qui prend sa voiture tous les jours, comme beaucoup de gens en Limousin, ne va pas en bénéficier. Donc _c'est une mesure qui est injuste_" a dénoncé le Président de l'Automobile Club du Limousin.

Christian Ducher a enfin estimé qu'avec cette mesure, "_on oublie les zones rurales_, et nous en Limousin, on est ô combien concernés, et la mesure qui pouvait être juste était de diminuer le taux de TVA, car nous avons 11 millions de français qui prennent la voiture obligatoirement pour se déplacer" a-t-il conclu.