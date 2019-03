Indexer les retraites sur l‘inflation ou sur les salaires, le débat est ouvert

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

L'an dernier il a décidé de mettre fin à cette indexation en limitant la hausses des pensions à 0,3% en 2019 alors que l'inflation, c'est à dire l'augmentation des prix à la consommation, est estimée à 1,8 % en 2018 par l'Insee.

Alors cette mesure permettrait, selon certains spécialistes d’augmenter le pouvoir d’achat des retraités. Par exemple une personne qui touche 1000 euros de retraite si aujourd’hui on réévalue sa pension en fonction de la hausse des prix, elle toucherait en plus 15 euros par mois.

Mais attention aux difficultés d’application .Il faut d’abord définir qui sont les plus modestes, 600, 800, 1000 euros de retraite par mois ?A partir de cela, éviter l’effet de seuil pour celles et ceux qui gagneront un tout petit peu plus que la limite, ils ne seront pas aidé du tout. Autre problème, ou trouve t'on l'argent pour financer cette mesure ? Elle coûterait entre 2 et 3 milliards d'euros chiffre un économiste.

Il y a quelques semaines, le haut-commissaire à la réforme des retraites s'est montré favorable à une indexation sur les salaires. Selon Jean Paul Delevoye, l’indexation sur l’inflation peut être un facteur d’iniquité, il ne valorise pas de la même façon les droits acquis en milieu ou en fin de carrière.

Dans ce dossier encore de nombreuse étapes. Le nouveau régime devrait être mis en place en 2025, la période de transition devrait durer de 5 à 15 ans. Les générations nées après 1963/1964 seraient les premières à être impactées.

Si elle était appliquée cette mesure pourrait concerner beaucoup de monde ici en Provence, près d'un quart de la population est retraité.Dans notre région les inégalités entre les pensions sont parmi les plus importantes de France.