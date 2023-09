Indexia : la CFDT se porte partie civile

Il est assez rare qu'un syndicat prenne part à un procès pénal. C'est pourtant ce que vient de décider la CFDT du groupe Indexia. Elle va se porter partie civile dans le conflit qui oppose des consommateurs au groupe romanais. Un procès est programmé en mai 2024.

"Les salariés aussi sont victimes des pratiques commerciales trompeuses" dit la CFDT

Au départ l'UFC-Que choisir a enclenché une procédure collective à l'encontre du groupe Indexia pour pratiques commerciales trompeuses. Les consommateurs reprochent au groupe et à ses filiales des sur prélèvements. Plusieurs clients se sont plaints après avoir contracté une assurance pour leur portable de voir leurs échéances augmenter rapidement sans explication. Certains ne savaient même pas qu'ils s'engageaient pour une assurance en achetant leur téléphone portable.

Ce que dit la CFDT du groupe aujourd'hui, c'est que ces pratiques commerciales rendent les conditions de travail des salariés en boutique infernales. "Certains se font agresser verbalement et même au couteau" explique le délégué syndical CFDT Nicolas Zeimetz.

Un plan social déguisé ?

La CFDT va plus loin : elle estime que le groupe organise un plan social déguisé. "C'est simple explique Nicolas Zeimetz, les mangers vont voir les salariés et leur disent : l'entreprise prend un virage, on ne pense que tu puisses faire partie de l'aventure. Tu as le choix entre une rupture conventionnelle ou un licenciement pour faute grave."

Selon le syndicat les effectifs des sites de Roanne, dans la Loire et ceux de Romans dans la Drôme connaissent une baisse drastique. Il y avait selon la CFDT 420 salariés sur le site de Roanne en janvier dernier. Ils ne sont aujourd'hui moins de 200. La baisse est également importante à Romans. Le gendarme des assurances a interdit temporairement au groupe de vendre des assurances : il s'agit donc de réduire les effectifs selon le syndicat.

Pour la CFDT, cette réduction d'effectifs s'apparente à un plan social déguisé.