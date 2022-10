Indication géographique de Laguiole : les couteliers de l'Aveyron déposent un recours

Les couteliers de Laguiole, dans l'Aveyron, ont déposé un recours contre la décision de l'INPI de créer une Indication géographique incluant Thiers.

"On a déposé un recours, car c'est aberrant, la décision va à l'encontre de l'esprit de la loi sur les indications géographiques, qui veut relocaliser et localiser de la production. Là, c'est l'inverse", explique Honoré Durand, président du Syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole. Le recours a été déposé la semaine dernière devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

94 communes concernées par l'IG

Le 23 septembre, l'Institut national de la propriété industrielle avait tranché en faveur des couteliers de Thiers en créant une IG "couteau Laguiole", désignant une zone de production autorisée regroupant 94 communes des départements de l'Aveyron, où est située le village de Laguiole qui a donné son nom au couteau, de Lozère, du Cantal, de la Loire, de l'Allier et du Puy-de-Dôme, où se trouve Thiers.

"Inclure Lozère, Cantal, Loire, Allier, c'est insolite", estime Honoré Durand. "Si un produit porte le nom d'une collectivité, d'un territoire, il faut qu'il soit produit dans ce territoire. Sinon, on trompe le consommateur. Et on fait du Bordeaux à Dijon, du Champagne à Limoux".